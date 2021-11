Poslední zápas na Karjale proti Rusům odchytá Lukeš, hrát nebude Sklenička

Čeští hokejisté nastoupí do svého závěrečného utkání na turnaji Karjala proti Rusku s gólmanem Štěpánem Lukešem. Jak už naznačil kouč Filip Pešán po sobotní porážce s domácím Finskem (2:4), do sestavy se vrací obránce Filip Pyrochta, vypadl z ní naopak David Sklenička. Na pozici třináctého útočníka bude opět plzeňský Petr Kodýtek. Duel v helsinské Hartwall Areně začne ve 12:30 SEČ.

Pětadvacetiletý Lukeš bude debutovat v zahajovací sestavě národního týmu. V sobotu si odbyl reprezentační premiéru, když po hrozivé první třetině (0:3) nahradil Miroslava Svobodu. A přestože v extralize delší dobu nechytal, vedl si královéhradecký brankář velmi dobře. Za dvě třetiny mířilo na jeho branku 22 ran, za svá záda pustil jedinou a měl velký podíl na tom, že se českému výběru podařilo zápas alespoň zdramatizovat.

"Štěpán odchytal podle mého názoru výborné dvě třetiny, a když jsme tlačili Finy do jejich pásma, tak nám párkrát ujeli, ale on nám dal šanci držet ten zápas pořád relativně vyrovnaný. Byl tak velkou součástí toho, když jsme ten zápas málem otočili," ocenil Pešán.

"Vzhledem k tomu, že Štěpán neodchytal za poslední týdny žádný zápas, tak jsme si chvilku pohrávali s myšlenkou, že bychom ten plán o tom, že si každý ze tří brankářů odchytá zápas, změnili. Ale on skočil do vody, odchytal to výborně a nastoupí proto do branky i proti Rusku," vysvětlil Pešán.

Pyrochta vynechal duel s Finskem, dnes nahradí v obranných řadách Skleničku, jehož čeká v pondělí zápas v Kontinentální lize. Pešán se rozhodl i pro jednu změnu ve složení útočných formací, když roztrhl sparťanské trio a k Filipu Chlapíkovi a Davidu Kašemu přesunul Jakuba Fleka. Kapitán Michal Řepík zaujal Flekovu pozici ve formaci s Lukášem Jaškem a Jiřím Smejkalem, sehranou dvojicí z Pelicans Lahti.

Zápas s mladou sbornou bude přímým soubojem o třetí místo v úvodním podniku Euro Hockey Tour v sezoně. Ani jeden ze soupeřů na turnaji dosud nebodoval. Oba celky se naposledy střetly v květnu v generálce na světový šampionát v Lotyšsku na turnaji Carlson Hockey Games, Češi doma zvítězili 4:0. V průběhu celé sezony EHT však měli navrch Rusové, kteří každý z předchozích tři zápasů vyhráli tříbrankovým rozdílem.