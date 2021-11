Číně řekli Češi, Švédové a Finové jasné Ne! S Kanadou v Moskvě vznikne pěkný guláš

Netradičně s pěti účastníky se od 15. do 19. prosince uskuteční moskevský Channel One Cup, druhý podnik seriálu Euro Hockey Tour. Kromě domácího Ruska, Česka, Švédska a Finska bude na turnaji startovat i Kanada složená z hráčů působících v Evropě. Výběr Javorového listu se ke startu v Moskvě rozhodl pro případ, kdyby na únorovou zimní olympiádu do Pekingu nemohli jet hráči z NHL.