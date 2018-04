Hokejisté můžou slavit. Po švédském skalpu vyhrají turnaj v Pardubicích, pomohli Finové

Národní tým ani v šestém zápase během přípravy na MS nepoznal porážku. Nastoupil v avizované sestavě, tedy s Furchem v brance a ze čtyř formací zůstala ve srovnání s premiérou pohromadě jen zámořská lajna vedená Chytilem. Švédové postavili jediného hráče z NHL, 19letého útočníka Liase Anderssona, který je spoluhráčem zmíněného českého centra z NY Rangers.

Domácí tým začal hodně aktivně, během úvodních tří minut přiměl Hellberga k pěti zákrokům a svou aktivitou si vynutil i Asplundův faul. V přesilovce se pak Češi dostali do vedení, když Hanzl po Pyrochtově přihrávce poslal střelou zápěstím puk přesně nad rameno švédského brankáře. Výbornou práci u toho odvedl i Stránský, jenž clonil gólmanovi ve výhledu.

Vzápětí se ocitl ve velké šanci Červenka, trefil ale tyčku. Poměr střel 10:1 v polovině úvodního dějství jasně dokládal, kdo je na ledě pánem. Češi výborně bruslili, šli důrazněji do osobních soubojů a Švédové v útlumu neohrozili branku ani během své přesilovky. Přesto soupeř dokázal v 15. minutě z náhodné akce vyrovnat. Po Klingbergově průniku si kotouč, ještě naražený o Červenkovo tělo, našel cestu až za Furchova záda.

Z útlumu se Češi dostali ve třetí třetině

Hosté od druhé části rapidně zlepšili pohyb, změnili styl napadání a český tým se dostával do potíží už při zakládání útoku. Zatímco v první části šly na Furcha jen tři střely, ve druhé musel čelit jedenácti. Skóre ale nezměnilo nerozhodnou podobu, protože ve čtvrtek 28. narozeniny slavící reprezentační gólman vychytal J. Anderssona, Zackrissona i Normana.

Češi se stále obtížněji probíjeli před branku, kterou hájil Hellberg z čínského Kunlunu. Až Rödinovo vyloučení deset minut před koncem nabídlo domácímu týmu velkou možnost. Využil ji především díky šikovnosti nesmírně agilního Hanzla, který na sebe upoutal pozornost dvou protihráčů a perfektní zadovkou předložil puk před prázdnou švédskou svatyni skórujícímu Nestrašilovi.

Vzápětí měli vyrovnání na hokejce teprve dvacetiletý Jonsson Fjällby, ale Furch proti němu předvedl svůj nejlepší zákrok v utkání. Ke konci zápasu se pak český tým rozvzpomněl na svou aktivitu z úvodu, zatlačil Švédy do jejich obranného pásma a tím hlídal těsné vedení.

Když soupeř 2,5 minuty před koncem sáhnul k power play, vyplatil se domácím důrazný forčekink a po ose Šťastný, Červenka, Horák putoval kotouč na jeden dotek až do prázdné švédské branky.

Furcháček to zavřel

„V první třetině jsme Švédy hodně zatlačili, byl nás plný led. Neděláme z hokeje žádnou vědu, stačí, aby nám jezdily nohy. Naopak druhá část byla z naší strany velmi špatná, dostávali jsme se pod tlak, dělali chyby a nestíhali. Ve třetím dějství se to přece jen zlepšilo, nakonec stejně jako proti Finům rozhodly přesilovky a dobře ubráněná oslabení," hodnotil trenér Josef Jandač.

„Trenéři kladou velký důraz na to, aby speciální týmy na přesilovky a oslabení dělaly dobře svoji práci, což se dařilo, takže jsme vlastně jen plnili zadání," líčil Dominik Furch, jenž nakonec převedl 21 úspěšných zásahů. „První třetinu jsme Švédy přehrávali. Pak se to trochu otočilo a tlačili oni nás, ale Furcháček to zavřel. Ve třetí třetině to byl docela vyrovnaný hokej, ale naštěstí jsme to byli my, kdo dal ten rozdílový gól," uvedl autor vítězné branky Andrej Nestrašil, jenž se na pardubickém ledě trefil proti Finům i Švédům.

V neděli Češi uzavřou turnaj v Pardubicích utkáním s Ruskem (14.20 SELČ), historicky osmý triumf na domácím turnaji Euro Hockey Tour už ale mají bez ohledu na výsledek v kapse. Pomohla jim sobotní prohra Ruska s Finskem 1:2.

Carlson Hockey Games v Pardubicích Česko - Švédsko 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Branky: 4. R. Hanzl, 50. Nestrašil, 58. Horák - 15. C. Klingberg, hlavní rozhodčí Oskirko a Soin (oba Rus.), vyloučení 5:5, využití 2:0, 6843 diváků. Česko: Furch - Pyrochta, Hrbas, Pláněk, Klok, F. Pavlík, T. Pavelka, Moravčík, J. Galvas - D. Šťastný, Horák, Červenka - Zadina, Chytil, Jaškin - Nestrašil, R. Hanzl, M. Stránský - M. Kaut, F. Chlapík, Kousal. Švédsko: Hellberg - J. Andersson, Arnesson, Pilut, Wikstrand, Nyberg, Almqvist, Pettersson, Brännström - L. Andersson, Zackrisson, Everberg - C. Klingberg, Händemark, Rödin - Olofsson, Asplund, Lundeström - Jonsson Fjällby, Ölund, Norman - J. Nilsson.

Rusko - Finsko 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Branky a nahrávky: 8. Gusev (Byvalcev) - 35. Jokiharju (Suomela, Jormakka), 59. Sallinen (Anttila, Pokka). Rozhodčí: Hribik, Pešina - Brejcha, Tošenovjan (všichni ČR). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 3357. Rusko: Šesťorkin - Bělov, Chafizullin, Zub, Gavrikov, Jakovlev, Bereglazov, Jelesin, Trjamkin - Dadonov, Byvalcev, Gusev - Michejev, Semjonov, Kručinin - Sošnikov, Tichonov, Kagarlickij - Barabanov, Kablukov, Slepyšev. Trenér: Ilja Vorobjov. Finsko: Husso - Pokka, Riikola, Honka, Kivistö, Jokiharju, Vaakanainen, Jürgens - Palola, Manninen, Jormakka - Rajala, Suomela, Savinainen - Anttila, Niemi, Enlund - Björkqvist, Sallinen, Suomi - Ikonen. Trenér: Lauri Marjamäki.

Tabulka turnaje 1. Česko 2 2 0 0 0 6:2 6 2. Švédsko 2 1 0 0 1 3:4 3 Finsko 2 1 0 0 1 3:4 3 4. Rusko 2 0 0 0 2 2:4 0

Tabulka Euro Hockey Tour 1. Česko 6 3 1 0 2 18:15 11 2. Finsko 6 3 0 1 2 11:13 10 3. Rusko 6 3 0 0 3 15:10 9 4. Švédsko 6 2 0 0 4 11:17 6