Hrůzostrašná událost, šlo o život! Obránce kvůli tomu končí v Pardubicích

Události se přede dvěma měsíci účastnili tři hokejisté se svými partnerkami. Přítelkyně Ceciho Jamie Thompsonová si všimla, že na stole dohořívá jeden z plamenů v lampě, a zašla tedy pro palivovou rezervu. Při doplňování však oheň nešťastně přeskočil a láhev najednou vzplála, takže ji Thompsonová instinktivně odhodila.

Bohužel tak nešťastně, že zasáhla Cardwellowu přítelkyni Hanu Engelovou, kterou okamžitě zachvátily plameny. „Běhala jsem jako kuře s uříznutou hlavou," vzpomíná nyní Engelová na dva měsíce starou událost.

„Vypadala jako lidská svíčka," ošívá se ještě teď Marc-Antoine Deschamps, tiskový mluvčí ottawských zdravotníků. V první moment Cardwellowu přítelkyni napadlo skočit do vedle stojící kádě s horkou vodou. Kdyby tak učinila, znamenalo by to okamžitou smrt, jak jí posléze řekli hasiči.

Popáleniny na 35 procentech těla

Namísto toho si rukama instinktivně začala chránit obličej, Cardwell ji povalil na zem a začal ji hasit. Tuze vhod mu přišla speciální miska s vodou jejich buldoka Gwena, která byla napojena na barel s vodou a kterou na zahradu přinesli jen deset minut před nehodou.

Obrovský křik, který se ze zahrady ozýval, přivolal i některé sousedy, mezi nimiž byl i hasič a zdravotník, jenž Engelové pomohl před tím, než na místo dorazili záchranáři. Ti ji následně převezli na ambulanci a druhý den ráno byla letecky transportována na specializovanou kliniku do Toronta.

Engelová utrpěla popáleniny druhého až třetího stupně na pětatřiceti procentech těla včetně rukou, nohou, trupu a obličeje. Její stav byl kritický. Lékaři rodině sdělili, že šanci na přežití rozhodně má, záruku jim ale poskytnout nemohli.

Tři týdny v umělém spánku

Doktoři Cardwellowu partnerku uvedli na tři týdny do umělého spánku, během něhož absolvovala tři operace, které trvaly celkem osmnáct hodin. Hned ta první zabrala dvanáct hodin...

Dvacetkrát musela podstoupit transplantaci kůže. Tkáně jí lékaři odebírali z nohou a transplantovali je do rukou, hrudníku a obličeje.

Engelové hrozila i amputace levé ruky, v kómatu navíc dostala zápal plic. Vše ale překonala, i díky psychické podpoře od Cardwella, který u lůžka své přítelkyně po jejím probuzení z umělého spánku neustále byl. Stejně jako její matka a bratr. Když se od Cardwella o hrůzném incidentu dozvěděl otec postižené, podlomila se mu kolena. A když pak svou dceru poprvé uviděl v nemocnici, omdlel.

Jako by jí tělem projížděl skalpel

Engelová se z kómatu probudila po třech týdnech, den před svými čtyřiadvacátými narozeninami. Musela se znovu učit chodit a jíst, lékaři se v jednu chvíli obávali, že možná nebude vidět na jedno oko.

To se naštěstí nepotvrdilo, i nyní má ale velké bolesti, kvůli kterým se probouzí brzy ráno. S bolestmi krku, jako by jí od něj až k hrudníku projížděl tělem skalpel, jak říká.

Z kliniky v Torontu už ji propustili do zdravotnického zařízení v Ottawě, aby byla blíže domovu. Stále ale nemůže chodit ven na přímé slunce, nesmí používat make-up či další kosmetické pomůcky, které by podráždily její kůži. Nosit nesmí ani kalhoty.

Cardwell jí je neustále nablízku a pomáhá jí zotavit se fyzicky i psychicky. Kvůli tomu požádal o přerušení smlouvy s Pardubicemi, které mu vyšly vstříc. Šestadvacetiletý obránce si nyní hledá angažmá poblíž Ottawy, aby mohl skloubit hokej s náročnou rodinnou situací.