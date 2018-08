Schleiss i Lev zůstávají plzni věrní i ve Vítkovicích. Je těžké si zvykat na něco jiného, smějí se

Téměř každý Čech ví, že není pivo jako pivo. A když jste z Plzně, platí to dvojnásobně. Proto nikoho asi nepřekvapí, že když se sejdou Plzeňáci v jednom týmu na druhém konci republiky, zajímá je, zda tam mají i jejich „plzničku". Stejně to mají i Jan Schleiss a Jakub Lev.

„Plzeň tady mají ve spoustě restaurací, takže se jí držíme, protože jsme na ni pochopitelně zvyklí," řekl rodák z Plzně Jan Schleiss, jenž by měl ve Vítkovicích plnit roli dvorního nahrávače dalšímu rodákovi z Plzně Jakubu Lvovi. „Kuba je v Ostravě už rok, takže mi ukázal všechno důležité," usmíval se 23letý Schleiss, jenž je obránci Marku Hrbasovi, asistentu Pavlovi Trnkovi už čtvrtým Plzeňákem ve Vítkovicích.

„Naše první kroky vedly na zimák, kam jinam. Pak do posilovny...," vtipkoval Lev. „Ale ne. Honza ještě před pár dny bydlel u mě, takže jsme od chvíle, kdy přijel do Ostravy, v těsném kontaktu. Provedl jsem ho po restauracích, potravinách, svezl ho autem ať ví, kudy se kam dostane a tak," popisoval o čtyři roky starší Lev. „Teď už tolik času na pivo ale není. Musíme se už soustředit na sezónu, aby to nějak vypadalo a byla alespoň taková, jako ta loňská základní část," vykládal Lev.

A jak hodnotí kvalitu plzeňského piva v ostravských restauracích? „V Plzni je určitě trošku lepší," poukázal Schleiss. Jeho zkušenější parťák ale oponoval. „To zase nemůžu říct. Po sezóně jsem pár restaurací prošel a musím říct, že se tady o pivo starají dobře. V Plzni jsem se bavil se sládkem z pivovaru a ten mi řekl, že se Ostrava v tomhle zvedla a doporučil mi, kam zajít. A musím říct, že se tady o ni starají hezky," uvedl Lev.

Hokejisté z města piva pochopitelně okusili i místní značky. Hořké chuti ale nepropadli. „Bavili jsme se, že chodíme na pivo, ne?" rýpl si do moku s pohanským bohem ve znaku Lev.

„Dělám si srandu. Vyzkoušel jsem, ale těžko se v tomhle ohledu zvyká na něco jiného, když vyrostete ve městě, kde vymysleli plzeň," dodal reprezentační útočník. A jeho nový spoluhráč souhlasil. „Jsem na plzeň zvyklý, takže jí zůstanu věrný i v Ostravě," doplnil ho Schleiss.