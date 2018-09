Zlatý hattrick by byl krásný. Vede k němu ovšem dlouhá cesta, ví opora Komety Němec

Povedenější návrat do české extraligy si těžko mohl představit. Obránce Ondřej Němec, který v roce 2016 odešel z KHL do Brna, se s hokejisty Komety radoval v obou předchozích sezónách z mistrovského titulu. Někdejší mistr světa a účastník letošní olympiády netají, že by také na konci příštího ročníku nejvyšší soutěže zvedl rád pohár nad hlavu i potřetí.

Hodně se vám honí hlavou myšlenky na zlatý hattrick?

Neříkám, že o tom nepřemýšlím. Bylo by to krásné. Ve sportu i v životě se snažím řídit se rčením, že ten, kdo si dává malé cíle, nedosáhne vůbec ničeho. Laťku jsme si nastavili hodně vysoko a neradi bychom ji snižovali. Musíme ale zůstat nohama na zemi. Jarní mistrovské oslavy už jsou dávno minulostí, teď stojíme na prahu nového extraligového ročníku. Všichni začínáme od nuly a vysokými ambicemi se netají ani další týmy. Už do play off nás ovšem čeká dlouhá cesta. A až potom se bude rozhodovat o titulu.

V kádru Komety došlo k větší obměně než před rokem. Zůstala vysoká kvalita mužstva zachována?

Věřím, že ano. To, že hráči odcházejí a přicházejí, patří k hokejovému životu. Citelně budeme postrádat hlavně Krejčíka s Nečasem, ale jsem přesvědčený, že díky příchodům nových hráčů ztráty nahradíme. Jak obránce Mikuš, tak i útočníci Köhler a Američan Mueller se v přípravě jevili ve velmi dobrém světle. Měli by být pro nás značným přínosem.

Slovák Mikuš je teď vaším parťákem v obranné dvojici. Uvítal jste to?

Určitě. Známe se, před lety jsme byli spoluhráči ve Lvu Praha. Dobře víme, co můžeme jeden od druhého na ledě čekat. Myslím si, že jsme si spolu docela sedli. Funguje nám to, jak má.

Jak vnímáte začleňování nadějných brněnských mladíků do extraligového celku?

Jsem přesvědčený, že kupříkladu bek Mikyska či útočníci Horký s Pláškem jsou už připraveni na to, aby mohli v elitní soutěži pravidelně nastupovat. Záleží jen na nich, zda chytnou šanci za pačesy.

Už jste na vstup do extraligy natěšený?

Samozřejmě. Vždyť od posledního finálového utkání v Třinci už uběhlo skoro pět měsíců. Máme za sebou vydařenou přípravu, a tak už jsem nedočkavý, až v sobotu v Chomutově konečně zase odehrajeme první mistrák. Hned na úvod nás nečeká nic jednoduchého.

Vzhledem k nedávným třem výhrám v řadě v Lize mistrů ale asi vstoupíte do extraligy v dobré náladě...

Je to tak. Považuju si, že jsme zápasy s Grodnem i s Eisbärenem Berlín dokázali otočit, přestože jsme v nich zpočátku prohrávali. Jde o velmi příjemné zjištění, že v našem týmu přetrvává obrovská vnitřní síla. Zároveň je to ale memento, abychom k extraligovým střetnutím nastupovali od úvodního buly stoprocentně koncentrovaní.

Jak se díváte na to, že první tři víkendy nastoupíte k extraligovému duelu na venkovním kluzišti vzhledem k televizním dohrávkám pátečního kola až v sobotu a hned druhý den absolvujete utkání na svém ledě?

Není to pochopitelně nic příjemného, když se třeba teď v sobotu vrátíme z Chomutova pozdě večer a hned ráno nás bude čekat rozbruslení před dalším zápasem. Ale hokej se hraje pro lidi a televizní přenosy k tomu patří. Jsme profesionálové a musíme to zvládnout. Je to taková daň za naše nedávné úspěchy. Je jasné, že televizní společnosti si pro vysílání vybírají mužstva, o která je největší zájem. Zároveň jde i o významnou propagaci našeho klubu.

Které celky považujete za hlavní soupeře v boji o titul?

Ke spolufavoritům budou zase určitě patřit Třinec a Plzeň, která prokázala výtečnou formu v Lize mistrů. Podle mého názoru půjdou nahoru Vítkovice. A uvidíme, zda se s německým koučem zvedne Sparta. Myslím si, že extraliga bude tentokrát hodně vyrovnaná, záležet bude na každém bodíku.

S vaším mužstvem se ještě nepřipravuje týmový lídr Martin Erat. Už vám sdělil, kdy se připojí?

Zatím ne, to záleží výhradně na něm. Na zápasy ale chodí a občas zavítá i do kabiny. Různé věci s námi rozebírá. Teď jsme třeba naposledy řešili přesilovky. On je do hokeje tak zažraný, že každá rada od něj je nesmírně cenná.

Vy byste si taky troufl naskočit na led až v rozehrané sezóně?

Asi ne. Moje tělo je přece jen zvyklé na něco jiného.

Po letošních olympijských hrách v Pchjongčchangu jste oficiálně oznámil ukončení reprezentační kariéry. Nelitujete toho?

Ne. Nikdy zpětně nelituju toho, co udělám. V nároďáku jsem strávil krásných deset let a zahrál jsem si na šesti světových šampionátech a jedné olympiádě. V Německu se nám v roce 2010 podařilo vybojovat na MS zlaté medaile. Už je mi ale čtyřiatřicet, a tak je správné, aby příležitost dostali mladí hokejisté.

Jedním z nich je váš dosavadní parťák z Komety Martin Nečas, který už podruhé zkusí v Carolině štěstí v NHL. Prosadí se?

Pevně věřím, že ano. Martin udělal v uplynulých dvou sezónách obrovský výkonnostní pokrok. Z kluka dospěl hokejově i mentálně v chlapa. Jsem přesvědčený, že se na něj budeme moct od prvního utkání v NHL pravidelně koukat.

Bydlíte ve Vsetíně. Sledujete, jak si váš bývalý klub vede v první lize?

Pochopitelně. Vodím kluka na zimák na tréninky a většinu lidí, kteří se tam kolem hokeje točí, dobře znám. Vím, že v této sezóně navýšili ambice.

V kabině Komety mají zase početné zastoupení hráči, kteří prošli Třebíčí. Špičkujete se kvůli tomu?

Sem tam něco proběhne. Spíš ale s asistentem Kamilem Pokorným, který v minulosti za Třebíč hrál i ji trénoval. Teď na to ovšem moc prostoru není, všichni se soustředíme na úspěšný vstup do sezóny.