Varaďa si mohl oddechnout. Věděl jsem, že nesmíme panikařit, říká

Extraligovou sezónu rozjel dvěma porážkami a teď navíc začal šňůru pěti zápasů venku. Kdy jindy už by se měl vicemistr z Třince po rozpačitém vstupu do sezóny ale chytit než proti karlovarským hokejistům čekajícím na jeho skalp už téměř tři roky.

„Věděl jsem, že nesmíme panikařit. Když jsme poztráceli body v prvních dvou kolech, teď je musíme sbírat i na cizím ledě. Chce to prostě jen věřit svojí hře. Dost věcí ještě potřebujeme zlepšit, ale jdeme cestou jednoduchosti, kterou musí podpořit morálka," říkal trenér Václav Varaďa, jenž pevně doufal, že nulu na svém bodovém kontě dokážou jeho svěřenci vymazat už v pátek večer na ledě extraligového nováčka.

Vyšlo to výsledkem 2:0. Čisté konto Šimona Hrubce tak zdobí šestou výhru Ocelářů v řadě ze vzájemných zápasů, přičemž mu stačilo krýt jen šestnáct střel domácích. Vítězný gól dali hosté pohotovou dorážkou z přesilovky, když se nechal vyloučit karlovarský kapitán Skuhravý. Třinecká pojistka přišla 79 vteřin po začátku posledního dějství.

„Chtěl bych pochválit kluky za to, jak potřebnou výhru vybojovali a že už nejsme v tabulce na nule. Klíčové bylo v první polovině utkání přestát přesilovky domácích, v nichž to zavánělo brankou. Pak jsme si dokázali vytvořit mnoho šancí v útočném pásmu, za to zaslouží hráči kredit, vše bylo navíc podpořeno skvělým gólmanem," doplnil Varďa, jehož tým teď čeká cesta do Liberce. Pak míří do Hradce Králové a představí se ještě v Brně a Litvínově. Teprve 7. října se Oceláři ukážou doma svým fanouškům, ve vyhecovaném derby s Vítkovicemi.