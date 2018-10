Utrpení Pirátů nekončí. Takový začátek jsme si nepředstavovali ani v nejčernějším snu, běduje Huml

Podruhé v sezóně se zapsal v extralize mezi střelce, přesto měl Ivan Huml po nedělní bitvě v libeňské O2 areně k radosti daleko. Svoji trefu by 37letý útočník určitě s chutí vyměnil alespoň za bod, který by si chomutovští hokejisté odvezli z ledu Sparty. Piráti však navzdory snaživému výkonu prohráli v nejvyšší soutěži i pošesté, tentokrát 1:4, a dál tonou v bahně.

Je to velký zmar?

Že budeme po šesti utkáních bez výhry, jsme si nepředstavovali ani v tom nejčernějším snu. Před zápasem na Spartě jsme si sedli a řekli si, co budeme hrát. V zásadě jsme to šedesát minut plnili, jenže góly dáváme ztěžka, strašně se na ně nadřeme a neustále nás srážejí individuální chyby. Nějakou malou soupeř potrestá a my už nedokážeme odpovědět.

V koncovce se trápíte, čím si nízkou produktivitu vysvětlujete?

Nemáme pohodu na hokejkách a chybí důraz před bránou. Problémů je v naší hře ale mnohem víc.

Třeba při nestandardním počtu hráčů na ledě.

To je pravda, přesilovky nám nejdou a dostáváme opravdu spoustu gólů v oslabení, které máme asi nejhorší v celé extralize, i když se na statistiky radši nekoukám. V tuhle chvíli se nemáme o co opřít, ale budeme dál makat. Víme, že se nemůžeme rovnat se špičkou extraligy. Finanční možnosti našeho klubu na to v tuhle chvíli nejsou, ale se spoustou mužstev můžeme hrát. Naším cílem bylo dostat se do předkola a tým na něj máme. Bohužel výkony zatím nejsou.

Proti Spartě byl ale výrazně lepší než v pátečním souboji s Plzní, která vám uštědřila debakl. Jenže na body jste znovu nedosáhli...

Odehráli jsme opravdu solidní utkání, silnou Spartu jsme do tolika šancí nepustili, i když nám nakonec dala čtyři góly.

První dva přitom vstřelila hned v úvodní dvacetiminutovce. Právě ta se nakonec ukázala jako klíčová.

Kdybychom ji uhráli na 0:0, bylo by to pak z naší strany lepší. Jenže naše první třetiny většinou končí tak, že prohráváme. Na Spartě jsme chtěli od začátku hrát dobře do defenzívy, jenže vstupy do utkání naše plány vždycky hrozně nabourají. Sobotní zápas ale musíme brát jako krok dopředu, i když jsme prohráli.

Stále čekáte na první body. Jak se výsledková mizérie promítla do nálady v kabině?

Atmosféra v takovou chvíli samozřejmě nemůže být dobrá, ale snažíme se dál pracovat a tvrdě trénovat. Proti Spartě byly v naší hře světlejší momenty a máme na čem stavět.

Je těžké zůstat i za této nepříjemné situace stále pozitivní?

Nám nic jiného nezbývá. Sezóna je dlouhá. Do konce základní části chybí 46 zápasů a nemůžeme věšet hlavy. Už se kolikrát stalo, že měl tým špatný začátek, a nakonec hrál play off. Zbraně určitě nesložíme, zápas v Praze probereme a věřím, že v pátek budeme o ten krůček lepší.

Ani vám se zatím na ledě nedaří podle představ. Cítíte i na sobě, že byste měl být tím hráčem, který krizi zlomí a mužstvo nakopne?

Jednoznačně, od toho tady jsem. Zatím tu roli neplním. Prohry jdou i na moji hlavu, jsem zodpovědný za výsledky a ofenzívu. Moje produktivita prozatím není dobrá.