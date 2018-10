Vítkovice přišly o kapitána. Zraněný Olesz bude mimo hru několik měsíců

„Je to extrémně nepříjemná situace. V okamžiku jsme přišli o dva klíčové hráče. Nechci být přehnaně konkrétní, vše se bude odvíjet podle průběhu rekonvalescence a léčení, nicméně faktem je, že u obou zraněných hráčů se bavíme o dlouhodobé absenci. Odhadem dva, možná tři měsíce," osvětlil trenér Petr.

Zadák první obranné dvojice a v dosavadním průběhu sezóny jeden z nejproduktivnějších hráčů mužstva Peter Trška si zranění způsobil v 11. minutě utkání. Po souboji s domácím Markem Lašem nedokázal zabrzdit a celou váhou narazil nohou do hrazení. Ledovou plochu následně musel opustit na nosítkách.

Také kapitán týmu Rostislav Olesz nedohrál ani první část pátečního utkání. Také on se zranil při souboji u hrazení. „Je to další komplikace. Už v úvodu sezóny se nám zranil v zápase první ligy útočník Daniel Kurovský, u kterého je to také na delší dobu, chybí také obránce Tomáš Černý, jenž k nám přišel před sezónou ze Slovanu Bratislava," vypočítal Petr obsazenost klubové marodky.

Vítkovičtí tak zřejmě povolají hráče z první ligy. „Půjdeme tímto směrem. Máme široký kádr, řadu mladších hráčů máme v partnerských klubech v první lize. Není to jednoduché, usilovně pracujeme na tom, abychom situaci co nejideálněji vyřešili," nastínil Petr. „Přišli jsme o klíčové hráče do přesilovek. Musíme se s tím ale vypořádat," dodal vítkovický kouč. Jak se to podaří, bude patrné v úterý, kdy Vítkovice v dohrávce 6. kola extraligy hostí Zlín (od 17:30 hodin).