Nevídaný kolaps! Dostat dva góly v přesilovce? To je neomluvitelné, hořekovali Olomoučtí

Inkasovat gól při přesilové hře? Je to nepříjemné, ale stane se. Ale obdržet v početní výhodě rovnou dva góly, to je už pořádná rarita. Olomouc v Liberci to v předehrávce 8. kola hokejové Tipsport extraligy zažila a prohrála 3:4 v prodloužení.

"Hodně to mrzí, nevím, co k tomu říci," nechápal gólman Jan Lukáš. „Určitě jsme prohráli zápas, který jsme měli vyhrát za tři body. Myslím si, že jsme fakt hráli dobře a zasloužili bychom si to. Prohráli jsme si to bohužel sami," lamentoval Lukáš Nahodil.

Pět minut před koncem vedli Kohouti z Olomouce v Liberci 3:1 a navíc hráli přesilovou hru. Ovšem početní výhodu absolutně nezvládli, Bílí Tygři během dvaceti tří vteřin ve vlastním oslabení dokázali vyrovnat. A v prodloužení dokonal báječný obrat obránce Ladislav Šmíd.

„Nevím, co se stalo. Jsem plný dojmů z tohoto zápasu... Prohráli jsme si to sami. Dostat v přesilovce dva góly, to je neomluvitelný," kroutil hlavou útočník Nahodil, který za Hanáky odehrál po přestupu z Brna druhý zápas. Právě on prvním gólem v novém klubu otevřel skóre a hosté postupně navýšili svůj náskok na luxusních 3:0, který ještě v prostřední části snížil Michal Bulíř.

A šance domácích na bodový zisk výrazně poklesly v 55. minutě, kdy šli Bílí Tygři do oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě. Jenže obránce David Škůrek před vlastním gólmanem osudově chyboval, když nahrál přímo mezi kruhy Jakubu Valskému a ten Lukáše v čase 55:16 propálil.

Vyrovnání bral brankář Lukáš na sebe

„Na ledě je nás pět plus gólman a my tam necháme hráče mezi kruhy samotnýho na dorážku. To nebyla individuální chyba, ale celého týmu," omlouval parťáka Nahodil.

A když kostka nad ledem ukazovala 55:39, bylo vyrovnáno po akci a střele Bulíře. „Škoda třetího gólu. To si beru na triko, tohle prostě musím mít," sebekriticky přiznal Lukáš.

„Nevím, co se stalo. Myslím, že jsme trochu polevili, asi jsme se náskokem 3:1 uspokojili, Liberec začal hrál jednoduše, napadal, zavíral mantinely. Byl hladový po vyrovnání," řekl Lukáš, jehož pak v prodloužení počtvrté překonal Ladislav Šmíd.

„Chvíli předtím mě ještě soupeř při střele nějakým způsobem trefil. Nevěděl jsem, kde je puk, zůstal jsem ležet a pak jsem jen viděl, že šla přihrávka nahoru. Snažil jsem se zvednout, ale myslím, že Koloušek (Kolouch) mi vzal kousek hokejky a lehce mě vytočil a on nás propálil," popsal rozhodující gól Lukáš.

„Získali jsme jeden bod, i když jsme vedli 3:0. Ve třetí třetině jsme dostali dva góly v naší vlastní přesilovce, to by se stávat nemělo. V prodloužení už jsme to asi nedávali v hlavách Jsme z toho zklamaní, protože dostat dva góly v přesilovce pět minut před koncem, to je neomluvitelné," uzavřel trenér Jan Tomajko. Cesta domů na Hanou Olomouci zhořkla.