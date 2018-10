Třinec posílil Kanaďan Werek. Nastoupí v pátek proti Spartě

Nepříliš dobrý vstup do sezóny a nízkou produktivitu se v Třinci rozhodli léčit kanadskou silou. Novou akvizicí úřadujícího extraligového vicemistra se stal 27letý kanadský útočník Ethan Werek. V úterním utkání Ligy mistrů proti norskému Storhamaru hrát ještě nebude, poprvé by se v sestavě měl objevit v pátek, kdy Třinec hostí Spartu Praha.

„Už dříve jsme se s Vencou Varaďou bavili, že bychom chtěli do týmu také nějakého zámořského hráče. Ti jsou pověstní svým hladem po gólech a touhou vyhrávat zápasy za každou cenu. Mají to ve svém hokejovém DNA. Je to pracovitý borec, který nevypustí žádný souboj," vysvětluje na adresu posily sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Werek byl v mládí hokejovými agenty ceněn poměrně vysoko. V roce 2009 si jej ve druhém kole draftu NHL jako 47. v pořadí vybral tým New York Rangers, slavnou zámořskou soutěž si ale účastník mistrovství světa do 18 let v roce 2009 nikdy nevyzkoušel. Působil nejčastěji v AHL, kde nastupoval v týmech Portland Pirates, Providence Bruins, Charlotte Checkers, Texas Stars anebo Belleville Senators. V uplynulé sezóně odehrál Werek na farmě Ottawy Senators 58 zápasů s bilancí 25 kanadských bodů (10+15).

„Když jsem dostal nabídku z Třince, tak jsem se ptal kamarádů hokejistů, kteří v Česku působili nebo působí, jaké to tu je. A od nich vím, že tady jsou skvělí fanoušci, že se tu fandí úplně jinak než v Kanadě. Už jsem byl i v hale a musím jen chválit. Je opravdu skvělá! O své roli v týmu už jsem mluvil také s trenérem Varaďou a rád bych byl rozdílovým hráčem. Chci zkrátka pomoci klubu, který má velké ambice," řekl Werek, který nastupuje nejčastěji na levém křídle či na centru.