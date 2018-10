Plzeň se nadře na góly, ale věří v lepší zítřky. Není důvod k panice, zní z kabiny

„Lehká frustrace v kabině je, ale spíš pramení z toho, že se k nám v poslední době nekloní štěstí," připomněl obránce Jakub Kindl i tři tyčky, které jeho tým trefil v úterní bitvě s Brnem. Mistr si na západě Čech brzy vypracoval dvougólový náskok, přesto ho domácí stačili ještě v první třetině smazat. Jenže pouhých jednadvacet vteřin po vyrovnání trestuhodně inkasovali gól do šatny od Lukáše Kašpara a v samém závěru při plzeňské power play se kotouč ve středním pásmu smolně odrazil od čárového sudího přesně na hůl Köhlera, jenž nabídl Kašparovi pojistku do prázdné branky. „Připletl se tam rozhodčí, ale to se prostě stává. Zkrátka nám to teď nelepí," povzdechl si 31letý bek.

Indiánům navíc v současnosti nefungují ani přesilovky. „Chceme v nich něco udělat, ale buď je to pomalé, nebo nám uskočí puk, anebo si nedáme přesnou nahrávku. Nemá to drajv, jaký by to mělo mít," štve útočníka Vojtěcha Němce.

Šikovný útočník nastoupil ve čtvrté řadě s Kodýtkem a Denisem Kindlem. Změny ale doznaly i další formace. Nejproduktivnější hráč loňské základní části soutěže Milan Gulaš, jenž na gól čeká už šest utkání, nastoupil v elitní lajně s ostříleným Jaroslavem Kracíkem a Janem Eberlem.

„Máme dost zkušených hráčů a nemají problém s tím, kde hrají. Trenér se nebojí postavit klidně čtvrtou pětku na nejlepší lajnu Komety," připomíná Kindl. Ani rošády v sestavě však Škodě na body nestačily. „Ty zápasy jsou vyrovnané a rozhodují detaily. Nemá cenu se hrabat v tomhle utkání, které bylo z naší strany slušně zvládnuté," nevěší hlavu Kindl. „Není důvod k panice, v první čtvrtině ještě nikdo extraligu nevyhrál," přitakal kouč Čihák.