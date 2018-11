Zálusk na Plekance si dělaly Vítkovice s Třincem, oba kluby svůj interes daly veřejně najevo. Jenže myšlenky forvarda, který v NHL odehrál 1000 a jeden zápas, se ubírají jiným směrem. A ostravský celek ani Oceláři v jeho plánech nefigurují.

„Bylo by to náročné na cestování," řekl Plekanec v pořadu Hokej den poté na ČT sport, že při rozhodování bere ohled i na své syny, šestiletého Matyáše a tříletého Adama, kteří zatím zůstávají v Kanadě se svou matkou Lucií Vondráčkovou, s níž se hokejista rozvádí. „Věřím, že do Vánoc budou v Česku a budu s nimi moct strávit nějaký čas," prohlásil Plekanec.

Tomáš Plekanec jedná s Kometou, Plzní,Spartou a Boleslaví.

Jasno o tom,kam půjde by mohlo být na konci týdne.

Víc dnešní Hokej den poté.

Kromě #14 další host Libor Kašík s reakcí na svůj vtípek:”Nikdy bych nešel do @HCKometa ” a také Vilém Burian o úspěšné sérii @hcolomouc pic.twitter.com/KKaQXdRKlo — Darina (@darina_vymetali) 19. listopadu 2018

Okruh extraligových týmů, s nimiž jedná, se tak zúžil na kvarteto. „Je to Kometa Brno, Sparta, Plzeň a Mladá Boleslav. Všechno to jsou týmy, které jsou kousek od mého bydliště," uvedl Plekanec žijící v Praze. Variantě s Kometou může nahrávat, že útočníkova přítelkyně, tenistka Lucie Šafářová, právě v Brně žije.

Zatímco o prvních třech klubech se už psalo, zájem Bruslařského klubu je novinkou. „Mám před extraligou obrovský respekt, naposledy jsem ji hrál za Kladno při výluce NHL v sezoně 2012/13. Extraliga je pro mě výzva, strašně se na ni těším. Chtěl bych pomoct mladým talentovaným klukům, věřím totiž, že jim můžu předat své zkušenosti. Zároveň bych chtěl jít do týmu, se kterým bych měl šanci vyhrát titul. To by bylo skvělé," zasnil se Plekanec a dodal, že o jeho hokejové budoucnosti by mohlo být jasno už koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne.

Hrát začne za kladenské Rytíře

Zkušený forvard v současné době trénuje s prvoligovým Kladnem a doléčuje problémy se zády, která si poranil před pěti týdny při utkání NHL. „Ještě to není ono, od příštího pondělí bych ale chtěl trénovat na sto procent. Věřím, že do 14 dnů se uzdravím," popisuje svůj aktuální stav.

Ať už by se nakonec rozhodl pro kterýkoliv extraligový tým, první zápasy v Česku přesto chce odehrát za mateřské Kladno v první lize. „Určitě plánuju pár zápasů začít v Kladně," potvrdil Plekanec, který by za Rytíře mohl poprvé naskočit do utkání první prosincový víkend, kdy doma v sobotu hostí Litoměřice a v neděli Frýdek-Místek.

„Věřím, že to klapne. Pokud zdraví bude takové, jaké bych si představoval, chtěl bych ten víkend hrát," uzavírá Plekanec.