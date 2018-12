Kuriozita! Proti Spartě dvakrát u videa vyšel naprázdno

"Ještě se mi nestalo, že jsem se v jednom zápase a ve dvou případech vyskytl u dvou sporných gólových situacích, v nichž rozhodovalo video, a ještě k tomu se vždy rozhodlo v náš neprospěch. Určitě to mrzí a určitě by nám to pomohlo, kdyby góly byly uznány. Podíval jsem se na video, ale bohužel ty branky asi fakt nebyly," řekl Gríger novinářům ke kuriozitě.

U prvního neuznaného gólu viděl, že puk je na brankové čáře, tak se snažil dostat k brance a dotlačit ho za linii. "Na konci té situace jsem viděl puk v bráně, doloval jsem to i s brankářem a myslel jsem, že to bude gól. Rozhodčí se poradil s videorozhodčím a potom teprve rozhodl, že gól nebyl," popsal Gríger.

Druhý moment, v němž hrál důležitou roli, přišel krátce po polovině duelu a vyrovnání Západočechů na 1:1. "Spoluhráč mi to pěkně hodil, jejich bek mi nějak chytil hokejku a já jsem se snažil si puk přikopnout. Pohyb bruslí tam opravdu byl a rozhodčí to opět po konzultaci s videem neuznal. Měli jsme ale potom ještě dostatek času něco s tím zápasem udělat," podotkl Gríger.

Karlovarští porušili pravidelné střídání výher a porážek z posledních kol a podruhé za sebou nebodovali. "Mrzí nás to, ale už je to za námi. Ztratili jsme dnes všechny body a zítra je další zápas. Dnes jsme bohužel tahali za kratší konec a hosté byli na konci šťastnější a berou body. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na zítřejší strašně těžký zápas v Chomutově," řekl Gríger.