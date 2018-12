Dvě premiéry pro Brno! Za Kometu nastoupí společně Plekanec s Eratem

O víkendu poznal Tomáš Plekanec úroveň první hokejové ligy, když nastoupil za Rytíře Kladno. Ve čtvrtek pozná extraligu, zahraje si poprvé na střídavý start za mistrovskou Kometu Brno. Proti Spartě by s ním měl premiérově v probíhající sezoně naskočit také Martin Erat.

Tomáš Plekanec už se chystá naskočit do extraligy, kde bude oblékat dres brněnské Komety.

„Nedovedu na sto procent říct, jestli jsme spolu někdy nastoupili vyloženě v jedné lajně. Mám dojem, že do pár zápasů v národním mužstvu jsme vedle sebe skutečně naskočili," okomentoval Plekanec možnou spolupráci s Eratem.

Tomáš Plekanec ve čtvrtek poprvé nastoupí v dresu Komety Brno.

hc-kometa.cz

Záda má v pořádku, Plekanec se po konci kariéry v NHL vrhl do českého hokeje. O víkendu pomohl Rytířům ke dvěma výhrám, nyní se představí o soutěž výše a Tipsport extraliga získá do svých řad velmi zvučné jméno.

Šéf brněnského klubu Libor Zábranský by rád ke zkušenému forvardovi přiřadil mladého hráče, aby získal zkušenosti.

„Na tuto roli jsem poslední léta zvyklý. Vyhovuje mi to, jsem rád, že mohu pozorovat mladé kluky, jak se zlepšují. Dneska jsou mladí velmi šikovní, hodně trénují, mají obrovské dovednosti. Je to jedna z věcí, na kterou se tady doma těším. Když bude mladý kluk, který bude potřebovat získat zkušenosti a detaily, moc rád mu pomohu, pokud o to bude mít zájem. A moc rád budu sledovat, jak se zlepšuje," řekl pro hc-kometa.cz Plekanec.

Šestatřicetiletý kladenský odchovanec chce pomoct Kladnu do extraligy, zároveň chce být ve větším zápřahu. Z nabídek nakonec zvolil mistrovskou Kometu. „Pro mě osobně je to velké ocenění, že o mě projevila zájem taková skvělá organizace, jakou Kometa je," řekl Plekanec, který už má své místo v šatně vedle Martina Erata.

Brno, to jsou vyhlášení fanoušci, nová posila ale ví, do čeho jde. „Hrál jsem na tomto stadionu s národním mužstvem a poznal jsem, že brněnské publikum je nejlepší v extralize. Strašně moc se na to těším a doufám, že fanoušky pobavíme dobrými výkony a výsledky."