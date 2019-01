Za dva body z ledu lídra určitě nadávat nebudeme, řekl plzeňský Petr Straka

Šest gólů Třinci na jeho ledě v extralize dlouho nikdo nedal. V této sezoně nikdo. Těší to?

No, fanouškům se to asi muselo líbit. Pro trenéry a obránce to bylo asi ale až trošku moc divoké. Bylo vidět, že se potkala dvě kvalitní mužstva a hokej tomu odpovídal. I podle výsledku je znát, že když si my nebo oni vypracujeme šanci, tak ji využijeme. Jsme rádi, že jsme nakonec urvali alespoň ty nájezdy, i když jsme měli je třem bodům blízko. Ale dva body odtud jsou zlaté. Třinec je strašně těžký soupeř, bereme to.

Ztratili jste dvougólové vedení, a přestože jste téměř stále vedli, už to bylo jen o gól. Je to důvod, proč nemáte tři body?

Bylo to strašně těžké. Kolikrát jsme měli pocit, že máme i víc ze hry, i šance na další gól, ale přišla jejich přesilovka nebo brejk a srovnali. Psychicky to bylo náročné. Góly padaly nám i jim. Nebyl to asi úplně ideální zápas pro gólmany, ti z toho nebudou úplně nadšení.

Zleva Ondřej Kratěna, Jaroslav Kracík a Lukáš Pulpán z Plzně se radují z gólu.

Vladimír Pryček, ČTK

V první třetině jste rychlým hokejem domácí přehrávali. Je to návyk z Ligy mistrů?

Asi nám v tom pomohla. Frolunda byla špičkový mančaft, vůbec na nic nebyl čas. A i když to nedopadlo podle představ, snažili jsme se z toho vzít nejlepší a přenést to do ligy.

Třikrát jste po faulech přišli o přesilovku, v níž jste mohli získat náskok zpátky. Nemrzí to?

Je to škoda, byly tam asi malé fauly, někdy se to takhle sejde. Měli jsme i další přesilovky, ale nepovedlo se nám to. Někdy příště si nimi zase pomůžeme. Tentokrát to naštěstí vyšlo i bez nich.

Brankář Třince Šimon Hrubec dostává gól.

Vladimír Pryček, ČTK

Plzeň je týmem, který naposledy dokázal v Třinci vyhrát za tři body. Sedí vám jeho hra?

To jsem ani nevěděl. Je to trošku jiný soupeř než většina týmů v lize. Chtějí hrát hokej, chtějí být aktivní. Tím se nám otevírá prostor na brejky. My hrajeme to samé, divácky to bylo atraktivní. Nájezdy jsme taky zvládli, jsme za to rádi.

Je dobré pro tým, že jste dali šest gólů a zvládli jste to i bez bodů Jana Kováře?

Myslím, že jo. Samozřejmě, Guli i Kovy jsou špičkoví hráči, góly a body pravidelně sbírají každý zápas. Je super vědět, že když třeba, nechci říct neměli dobrý zápas, ale když neměli body, tak se ukázali jiní.