Dáme šest gólů venku a dostaneme sedm. To je hrůza! lamentoval olomoucký Kolouch

Do konce třetí části zbývalo 111 vteřin, když se podruhé v utkání prosadil na domácí straně Lukáš Kucsera a v přesilové hře převrátil skóre na 6:5. Většina ze čtyř tisícovek fanoušků, kteří přišli na hokej, v tu chvíli věřila, že je hotovo a Vítkovice navléknou na domácí šňůru další tříbodové vítězství. Krutě se ale zmýlili.

Pouhých 35 vteřin před třetí sirénou srovnal taktéž druhou brankou v zápase Zbyněk Irgl a šlo se do prodloužení. V něm gól nepadl, o výhře Vítkovic 7:6 po nájezdech rozhodl až pátý exekutor Šimon Stránský. „Byl to dneska takový den otevřených dveří z obou stran. Asi jsme si ty tři body nezasloužili. Dva jsou zlaté," vykládal střelec vítězného nájezdu.

Vítkovice doma porazily za tři body Spartu, Třinec i mistrovskou Kometu. S trápícími se Hanáky, kteří v neděli dostali šest gólů od posledních Pardubic, se ale pořádně natrápily. „S nimi je to vždy takový specifický zápas. Oni jsou strašně bojovní a urputní, střílejí ze všech stran. Prostě je to takový jiný zápas a není to až takové hokejové. Možná je to pro nás těžké nastavit se na to hlavou, i když by nemělo," přemítal Stránský.

Na olomoucké straně zářila exvítkovická trojice Strapáč (0+1), Irgl (2+0) a ještě v minulé sezoně vítkovický Petr Kolouch. Ten si při své první návštěvě na vítkovickém ledě po přestupu připsal dva góly a dvě asistence. „Hodně jsem se na utkání těšil, nějaké góly mi tam padly, ale výsledek nadšení převyšuje. Za kanadské body si nic nekoupím. Můžeme si říkat, že jsme dali šest gólů na venkovním hřišti, ale dostali jsme jich sedm. To je hrůza," krčil rameny Kolouch.

Dva góly dal v utkání i Kolouchův někdejší parťák z Vítkovic Lukáš Kucsera. Druhý necelé dvě minuty před třetí sirénou. „Všiml jsem si, že mu to tam taky dneska napadalo, uvidíme, kdo z nás na tom bude po konci sezony lépe," usmíval se Kucsera. „Jsme nejlepší kamarádi, pořád jsme v kontaktu. I když po dnešku nevím, trefil jsem ho nechtěně na hlavu a slyšel jsem od něj takové to: Au! Hned se mu omluvím, věřím, že se mezi námi nic nezmění," řekl útočník Vítkovic, jenž v minulém domácím utkání proti Kometě Brno v sestavě kvůli porodu scházel.

V neděli v Hradci Králové a ve středu proti Olomouci následně oslavil prvorozenou Ellu dohromady třemi zásahy. „Říkám si, jestli jsme neměli mít to mimčo dříve. Možná bych už hrál někde v zahraničí," vtipkoval vítkovický útočník.