Překvapení na Spartě! Kapitán odchází

Třinec dnes hraje v Chomutově, ale Vrána do utkání nenastoupí, protože 38. kolo odehrál za Spartu už proti Brnu. Podle pravidel nemůže nastoupit v jednom kole dvakrát.

Vrána byl nejproduktivnějším hráčem týmu, ve 37 zápasech nasbíral 26 bodů (8+18), přesto Spartu opouští. Bukarts v třineckém dresu odehrál 33 duelů a získal 19 bodů (5+14). V minulých třech sezonách nastupoval za Zlín a nastřílel 59 gólů, u Ocelářů ale tak produktivní nebyl.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl a útočník Třince Roberts Bukarts.

Josef Vostárek, ČTK

A důvody výměny v Praze? Sparta chtěla od Vrány góly. Osm tref v 26 utkáních ale asi není úplně ono. A přišla kritika. Tvrdě se do lídrů pustil například sportovní ředitel Sparty Michal Broš, který uvedl, že je z projevu Vrány zklamaný.

Hokejový útočník Sparty Petr Vrána.

Vlastimil Vacek, Právo

Nespokojený je i Vrána. „Tým od léta nějak fungoval, jenže pak přišla nějaká zranění a bylo to poznat. Vypadli nám kluci, kteří odvádějí na ledě velký kus práce. Zbytečně jsme ztratili nějaké zápasy a body. Ale bojujeme dál. Důležité je, abychom hráli obětavě a zodpovědně. Na tomhle to musíme mít postavené. Teď nám nejdou přesilovky, což je důležitá součást hry. Snažíme se z toho dostat," říkal před pár dny Vrána, za kterého by měla Sparta z Třince dostat náhradu v podobě útočníka, kterému se naopak nevede ve slezském týmu.

Vrána hrál za Spartu třetí sezonu. V první nastřílel 21 branek, loni už ale jen sedm. Před tou letošní převzal kapitánskou pásku. „Je to pro mě velká čest a je skvělé cítit důvěru od kluků. Je to pozice, kdy člověk chce, aby tým šlapal a udělali jsme výsledek. Po loňské sezoně, ve které jsme skončili desátí, si každý uvědomuje, že je potřeba víc makat," říkal tehdy rodák ze Šumperka, který se velmi těšil na spolupráci s Němcem Uwem Kruppem.

Ta teď ale končí. „Přesně pozná, kdy zvýšit hlas, kdy přitáhnout nebo naopak povolit. Má respekt, i když ho samozřejmě mladší kluci z hráčské doby neznají. Má něco za sebou, ať už jako hráč nebo jako trenér. Je to opravdu velká osobnost," vykládal Vrána.