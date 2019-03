Vítkovice po nájezdech porazily Hradec Králové

Úvodní dvacetiminutovka přinesla především hokej plný soubojů. Vítkovice se bez svého zraněného nejlepšího střelce Zdráhala snažily být aktivní, ale do soupeřovy obrany vnikaly obtížně. V desáté minutě navíc Ostravané vyrobili hrubku ve středním pásmu a mohli mluvit o štěstí, že Paulovič zahodil sólo nepřesně provedeným blafákem.

Domácím se poté naskytla výhoda přesilové hry pět na tři, ale jejich kombinování v útočném pásmu vyústilo v jedinou ránu na Maxwella, který Romanův pokus vyrazil. A těsně před pauzou po akci v přečíslení tři na jednoho nemířil přesně Trška.

🏒 #VITvMHK: Na ledě Vítkovic jsme padli po nájezdech, nenašli jsme ani jednoho úspěšného exekutora. Získaný bod ale znamená, že se umístíme v první čtyřce a play off začneme doma! 👏

Do druhé části vstoupili lépe Východočeši. Poté, co se trochu se štěstím udrželi při početní výhodě v útočném pásmu, sehrál rychle puk Cingel křížně na Filipa Pavlíka, který ve 22. minutě ranou bez přípravy překonal Bartošáka.

Hosté mohli odskočit i do většího rozdílu, Rákos ale po Romanově faulu v 35. minutě z trestného střílení rozezněl jen horní tyčku. Domácí potřebovali v boji o přímý postup do čtvrtfinále vyhrát a šli si pro vyrovnání. Už 39 sekund po neproměněné Rákosově penaltě ho dosáhl Výtisk, který nahodil kotouč od modré čáry a ten proletěl houštím hráčů až do sítě. Videorozhodčí gól po krátké kontrole potvrdil.

Vyrovnání domácí znovu nakoplo. Po Cingelově pokusu jim sice na začátku třetí třetiny pomohla tyčka, ale ve 49. minutě dokonal obrat Stránský, který po velmi podobné situaci jako u první branky sklepl ze vzduchu Schleissovu přihrávku a opět zaměstnal videorozhodčího, jenž ale posvětil i druhý gól Vítkovic.

Na tři body to však nestačilo. Vincour v 58. minutě chytrým švihem zpoza obránce vyrovnal a dal už svůj 21. gól v ročníku. Další souboj s Vincourem v prodloužení už vyhrál Bartošák, který navíc v rozstřelu kryl všechny čtyři nájezdy Královéhradeckých. Za domácí skórovali Stránský a Kucsera a mohou tak dále živit naději na přímý postup do čtvrtfinále.