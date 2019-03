Pocity? Lehl jsem si na led a nemohl ani dýchat, smál se olomoucký hrdina po obratu v Plzni

„Ve třetí třetině jsme začali víc bruslit a dobře napadali. Domácí měli problém s rozehrávkou a my se dostali do hry," oddechl si trenér Hanáků Jan Tomajko. „Pocity jsou výborné, ale je to jenom jeden zápas," krotil euforii po výhře 3:2 v prodloužení Holec, který se stal opěvovaným mužem večera. Nejprve snížil a pohotovou dorážkou z 63. minuty odstartoval na hostující střídačce gejzír nadšení.

„Byl jsem zavařený jako okurka, takže jsem jenom jel k bráně a čekal, jestli se puk někam neodrazí. Vildovi (Burian) střela nesedla a odrazilo se mi to přímo na hokejku. Hned po gólu jsem si lehl na led a nemohl ani dýchat," přiznal hrdina vítězů. Zářil štěstím, přitom pondělní výprask Hanáků sledoval jen v roli diváka. Trenéři se ho však rozhodli zařadit do sestavy a tah jim vyšel.

Hokejisté Olomouce se radují z vítězství v prodloužení na plzeňské ledě.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Míra si počkal na svoji šanci a využil ji parádně. Tak by to mělo být, když jste oběma nohama hození do zápasu. Ukázal sílu," hřálo dalšího z olomouckých koučů Zdeňka Motáka a komplimenty nešetřili ani samotní hráči. „Míra? Super! Naše tajná zbraň," usmíval se autor vyrovnávací trefy Aleš Jergl.

Olomoučtí vyrazí k odvetám na Hanou s radostnou náladou, i když po úvodním dějství to vypadalo, že se bude scénář minulého souboje opakovat. Po osmigólovém přídělu nahradil Lukáše v brance zkušený Konrád, jenž za poslední měsíc odchytal jediný zápas.

Brankář Olomouce Branislav Konrád, jeho spoluhráč David Ostřížek a plzeňský Jan Kovář v akci během druhého čtvrtfinále play off.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Zkušeného Slováka nejprve svým prvním gólem v extraligovém play off překonal Pour a brzy poté ho propálil také dělovkou Pulpán. Jenže Škoda následně ubrala plyn a soupeř vycítil příležitost.

„Pod kontrolou jsme to moc neměli. Po vedení 2:0 jsme zalezli a přestali hrát. Chyběl nám instinkt zabijáka," ušklíbl se po ztraceném zápase plzeňský centr Jan Kovář.