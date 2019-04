Vlasák: Je mi smutno. Když už fanoušci nemají loajalitu ani k Martinu Strakovi, takové personě...

Jak jste se cítil, když jste v polovině druhé třetiny viděl odcházet desítky fanoušků z kotle?

Bylo a je mi z toho smutno. Hrajeme semifinále, kluci potřebovali podporu a část kotle se najednou sebere a odejde. Ředitel klubu i Martin Straka (šéf Plzně) s nimi přitom měli nějakou dohodu. Věděli, co přijde v případě vulgárních urážek soupeře či kohokoliv jiného. Rozhodli se, jak se rozhodli a dali tím najevo svůj postoj. My, Martin Straka i kabina, ale trváme na svém stanovisku. Na tom se nic nemění. Buď to fanoušci budou respektovat, nebo nebudou chodit.

Po březnovém zápase základní části s Třincem, kdy byl lahví zasažen rozhodčí Hribik a došlo k opakovaným vulgaritám, jste obdrželi nejen 170tisícovou pokutu, ale máte i podmínečně uzavřen stadion na jeden zápas. Pochopili fandové, že jsou sami proti sobě, když budou v urážkách pokračovat? Že pak prostě na zápas nebudou moct jít?

Sezení s fanoušky bylo několik, nevede to však k žádnému dobrému konci. Sáhli jsme k poslednímu kroku, kdy nadávky přehlušujeme hlasitou hudbou, a nehodláme z něho ustupovat.

Plzeňští fanoušci během čtvrtého semifinále s Třincem

Miroslav Chaloupka, ČTK

Právě to ale fanoušky rozčílilo, stejně jako vzkaz klubu „Raději diskotéku než vulgarismy", který jste pustili na kostce během pondělního utkání...

Říkat, že je to rána, mi přijde dost nefér. Fanoušci totiž dopředu věděli, že k takovému kroku můžeme sáhnout, pokud z jejich strany opět dojde k urážkám.

Plánujete se s vybranými příznivci před sobotním šestým duelem série v Plzni znovu sejít, nebo už to považujete za zbytečné?

Už to asi v plánu není. V pondělí bezprostředně po zápase proběhlo sezení Martina Straky a ředitele klubu s fanoušky, kde zaznělo, co říkám teď já; tedy že jedeme pořád stejnou vlnu, a když se někdo rozhodne, že na naše zápasy chodit nebude, tak prostě chodit nebude. Věřím, že se to pak vyselektuje, najdou se noví a jiní fanoušci. Tihle nechtějí nic respektovat. Nechci to ale házet na celý kotel, jednalo se o necelou stovku lidí.

Rozumíte, čeho chtějí docílit?

Ne. Oni jsou jiní... Jestli se nepletu, tak na třinácti extraligových stadionech je kotel v místech za bránou. U nás je na hlavní tribuně, takže fanoušci v kotli mají jedny z nejlepších míst na stadionu za nejlepší ceny. Snažili jsme se jim maximálně vyjít vstříc, odezva od nich ale není žádná a v pondělí to v tak důležitém zápase vygradovalo tím, že se na kluky vyprdli. Oni to samozřejmě budou házet na nás, že jsme pustili hudbu. A my jsme teď ti špatní, kteří jim ubližují. Jestli to chtějí brát takhle, tak to bohužel asi bude vyhrocené. Zase se ale vracím k naší dohodě, která byla jasná. A my ji neporušili.

Věříte, že se sobotní domácí zápas obejde bez excesů?

Bude záleže na fanoušcích, jestli jsou schopní nějaké věci respektovat a fandit dál. Nevím ale, jak to nakonec dopadne. Martin Straka s nimi měl několik sezení a osobně je žádal. Když už nemají loajalitu ani k takové personě, která dala klub dohromady, vede ho a je místní, tak už nevím, ke komu chtějí loajalitu mít.