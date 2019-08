Hokejisté Mladé Boleslavi v přípravě počtvrté vyhráli

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v přípravě na nový ročník extraligy Karlovy Vary 3:1 a uspěli i ve čtvrtém zápase před zářijovým startem soutěže. Středočeši porazili Energii i bez řady opor, do utkání nezasáhli například Michal Vondrka, Jakub Klepiš nebo nejvýraznější letní posila Martin Ševc.

"Výsledek je samozřejmě dobrý. Do zápasu jsme dobře vstoupili, byl tam pohyb, komunikace, pomoc hráč hráči. Dá se říct, že tam bylo všechno. Trochu nás to uspalo, od druhé třetiny už to byl jiný tým," řekl mladoboleslavský trenér Pavel Patera na klubovém webu.

Mladoboleslavští měli ale štěstí, že soupeř dokázal jen snížit na 1:2. "Jako vždy jsme v bráně měli výborného gólmana (Gašpera Krošelje), který podržel. Třetí třetina byla vyrovnaná a krásné sólo Ondřeje Najmana rozhodlo zápas," dodal Patera.

Třetí výhru v šestém přípravném zápase si připsaly Vítkovice, které doma porazily Trenčín jednoznačně 5:0. Dvěma góly se na tom podílel slovenský útočník Rastislav Dej, čisté konto udržel Miroslav Svoboda.

"Výsledek příjemný, ale jinak budu spíše mírně negativní. Měli jsme vlažný vstup do utkání. Poté jsme se dostali do určitého tempa, ale řada zbytečných faulů v částech kluziště, kde opravdu nemusely a neměly být, nás poslala do oslabení, která nás zase v tempu brzdila a nedala nám prostor pro naši rychlou kombinační hru v rovnovážném stavu," uvedl vítkovický trenér Jakub Petr.