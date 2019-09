Šidlík odvolal trest pro Bulíře a ten za pár vteřin vstřelil gól. Nemohl bych spát, tvrdí obránce Vítkovic

„Za tohle bych mu chtěl strašně moc poděkovat. Hodně si toho cením, ne každý by to udělal," ocenil liberecký Michal Bulíř gesto obránce Vítkovic Petra Šidlíka. „Nebyl jsem si jistý. Věděl jsem, že ta hokejka v tom souboji byla jak moje, tak jeho. V takových chvílích se pozná charakter člověka a fair play hra, která ke sportu patří," vykládal Bulíř.

„Bylo to špatně odpískané. Věřím, že to rozhodčí neviděl dobře. Ale já cítil i viděl, že jsem dal Bukymu holí já. Hned jsem začal na ledě řvát, že to nebyla jeho hůl, ale moje," přiznával se s úsměvem Šidlík.

Zleva Roberts Bukarts z Vítkovic, Roman Graborenko z Liberce a brankář Liberce Justin Peters.

Petr Sznapka, ČTK

Své gesto by kdykoliv zopakoval. „Nevím, jestli je to povinnost, ale mělo by to tak být. Kdybychom vyhráli nebo dali z takové přesilovky gól, asi by se mi špatně spalo. Svědomí by mi nedalo spát, proto jsem to udělal. A že jsme z toho dostali gól? No, tak jsme dali další v přesilovce. Asi to tak mělo být," upozornil Šidlík, že Vítkovice po gólu Bukartse za 72 vteřin znovu vedly.

Ani třetí vedení v zápase ale neudržely. Dvě a čtvrt minuty před třetí sirénou srovnal Tomáš Hanousek a v nájezdech získal druhý bod pro Severočechy za výhru 5:4 Rostislav Marosz. „Musíme být se dvěma body spokojení, protože Vítkovice dobře bránily naše útočné pásmo a strašně těžko jsme se prosazovali. I když někdy jsme chtěli možná až moc kombinovat do prázdné brány, vymyslet něco hezkého, místo abychom šli do jednodušší střely," popisoval Bulíř.

Rastislav Dej z Vítkovic (uprostřed) střílí úvodní branku domácích. Vlevo je Ronald Knot z Liberce, vpravo je brankář Justin Peters.

Petr Sznapka, ČTK

Liberec zvrátil utkání, v němž výrazněji prohrával podruhé v řadě. S Vítkovicemi ztrácel v polovině utkání dva góly, v minulém kole se Spartou to byly čtyři už po úvodní dvacetiminutovce. „V tom týmu je síla, nikdo se nepoloží ani za nepříznivého stavu. Ukázali jsme to doma se Spartou naposled a teď jsme taky dotahovali. Na druhou stranu to takto nepůjde věčně, protože to bere síly. Potřebujeme hru v zápasech taky diktovat a mít ho na své straně," upozornil Bulíř.

Vítkovičtí bodovali i ve čtvrtém utkání v sezoně, na rozdíl od předchozích dvou domácích zápasů (Olomouc 1:2 v prodloužení a Třinec 4:3) braly bod za porážku v nájezdech jako ztrátu. „Měli jsme to dobře rozehrané, hráli jsme pěkný hokej, bojovný. Měli jsme i větší převahu než proti Třinci, který nás zavíral častěji a měl i víc šancí. Bohužel jsme udělali pár chyb, které Liberečtí potrestali. Nepotřebují na gól patnáct nebo pět střel, stačí jim dvě. Tím to zvrátili," povzdychl si obránce Vítkovic Šidlík.

Radost hráčů Liberce.

Petr Sznapka, ČTK