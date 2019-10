Děsivý Jágr! Takhle strašidelného jste tahouna Kladna ještě neviděli

Nejprve v úterý 22. října proti brněnské Kometě, s níž přijede i Tomáš Plekanec, který v uplynulém ročníku pomohl Kladnu k návratu do extraligy po pěti letech. O tři dny později čeká Rytíře zápas s Litvínovem a našlapaný domácí program vyvrcholí nedělní bitvou s úřadujícími šampiony extraligy z Třince.

Právě utkání s Oceláři bude hned z několika důvodů speciální. Rytíři v něm vůbec poprvé v sezoně vyjedou na led ve třetí sadě dresů, které jsou ve zlaté barvě.

Kromě toho Kladno zápas pojímá jako oslavu Halloweenu, anglosaského lidového svátku. Klub proto vyzývá své fanoušky, aby na stadion dorazili v masce, která, stejně jako strašidelná kostýmy, k Halloweenu tak nějak patří.

Halloween se promítne i do záběrů na kostce nad ledem. Hráči už mají natáčení scén za sebou a zapojil se do nich i majitel a útočník Rytířů Jaromír Jágr. I on navlékl na tvář strašidelnou masku. A takhle děsivého tahouna Kladna jste ještě neviděli...

„Je připravena speciální videosoupiska či tajemná halloweenská hudba. O zábavu rozhodně nebude nouze. Fanoušky bude jistě bavit i fotokoutek se zajímavým halloweenským pozadím, nebo soutěže o lístky do kina. Obecně však nesmíme zapomínat na samotný zápas. Přijede silný Třinec, a tak bude rozhodně o co stát," říká Adam Soukup, produkční manažer Rytířů.