Divočina na Spartě! Surový zákrok, kapitán mluvil o úmyslu. A dresy, které se všem pletly

Ten moment ho pořádně vytočil. Když v polovině utkání s Olomoucí mířil z ledu O2 areny do útrob stadionu na ošetřovnu, sparťanský hokejový útočník Lukáš Pech na poblíž něj do šatny kráčejícího útočníka Hanáků Petra Strapáče od plic řval. Kapitán Pražanů jen těžko kousal pár vteřin starý moment, za který Strapáč dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Strapáč byl ve 30. minutě utkání v držení kotouče u sparťanské branky, když se na něj zezadu přilepil Pech. Olomoucký forvard se ohlédl za sebe, hokejku pustil z obou rukou jen do jedné a po soupeři se ohnal záludným zákrokem loktem.

Pech zůstal ležet na ledě, Strapáč odjel na trestnou lavici. Na ní ale pobyl jen chvilku¨, neboť hlavní rozhodčí Pražák se Sýkorou zákrok překvalifikovali a olomouckého útočníka poslali za úderem loktem předčasně pod sprchy.

Brankář Sparty Matěj Machovský a Matúš Sukeľ ze Sparty.

Michaela Říhová, ČTK

„Moc dobře věděl, co dělá. Viděl mě, ještě se (na mě) otočil. Ten úder byl úplně zbytečný," čílil se po utkání Pech a měl za to, že ze strany Strapáče šlo o úmysl. „Nevidím mu do svědomí, ale hned jsem mu říkal, že to udělal naschvál. Že věděl, co dělá," mínil sparťanský kapitán, který se po šetření po pár minutách vrátil do hry.

Olomoucký kouč Zdeněk Moták, jenž Pecha v minulosti vedl ve Spartě jako asistent trenéra čtyři sezony, si nejprve myslel, že o nedovolený zákrok nešlo. Po prostudování videozáznamu ale uznal, že sudí rozhodli správně.

„Byla to celkem smutná událost. Petr je typ hráče, který hraje tvrdě. Chtěl jít do souboje, bohužel v něm byl Pecháček. Kdyby tam místo něj byl Jurčina, třeba by to dostal na prsa," zmiňoval Moták dvoumetrového zadáka Pražanů.

„Po zásluze potrestaný faul. V žádném případě to ale nebylo schválně, na to Petra znám spoustu let. Vím, jaký je to hráč a člověk. Bohužel se mu to stalo v zápalu hry a bohužel to nebylo poprvé," ví Moták, že Strapáče s takřka stoprocentní jistotou čeká dodateční postih od Ujčíkovy disciplinární komise.

A Strapáčovi při výši trestu uškodí ani ne měsíc a půl starý incident. Na konci října totiž v utkání s Vítkovicemi zasáhl holí drženou v obou rukách do obličeje Tomáše Černého. Disciplinárka mu tehdy zastavila činnost na dva zápasy.

Fanoušci Olomouce o sobě dávali pořádně vědět

Michaela Říhová, ČTK

Olomoučtí za stavu 1:1 dlouhé pětiminutové oslabení přečkali a ve třetí třetině rozhodl o jejich překvapivé výhře Petr Kolouch. Vedoucí Sparta tak během víkendu prohrála i druhý zápas a pokazila si tak nedělní oslavu, když proti Olomouci nastoupila v retro dresech, v nichž v sezoně 1989/90 získala svůj první polistopadový titul.

Volba speciálních dresů právě na zápas s Hanáky nebyla zrovna nejšťastnější, protože úbory obou týmů byly barevně velice podobné.

Domáčí Říčka bojuje o puk před olomouckou brankou

Michaela Říhová, ČTK

„Byly šíleně podobné. Kolikrát jsem rozvážel puk a periferně jsem někoho viděl, pak jsem zvednul hlavu a koukám, že je to olomoucký hráč. Najednou jsem musel hledat někoho dalšího na nahrávku. Za mě to nebylo příjemný," soudil obránce Jan Košťálek, autor jediné sparťanské trefy.

„Škoda, že jsme nehráli proti Varům, Plzni nebo komukoliv jinému, kdo má na dresech modrou barvu. Padlo to na Olomouc, nedá se nic dělat. Nemůžeme se vyloumavat, že bychom prohráli kvůli dresům. Olomouc na tom byla podobně, taky se jim dresy možná pletly. Ale dali dva góly a my jen jeden," věděl Pech.