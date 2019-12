Útočník Vampola přece jen vypomůže hokejistům Kladna

Tak přece to klapne, vysněná posila hokejového Kladna je na cestě. Útočník Petr Vampola přece jen vypomůže hokejistům Kladna. Mistr světa z roku 2010 má vyřízené střídavé starty z prvoligové Slavie a v sestavě Rytířů by se měl objevit již v pátečním utkání proti Hradci Králové. Pražané to oznámili na svém webu.