Vítej, doma, kápo! Fanoušci ocenili legendu. Chci jít příkladem, říká Rolinek

Od půlky listopadu hrál Tomáš Rolinek druhou ligu za Vrchlabí, do extraligového zápasu nastoupil po čtyřměsíční pauze. „Snažil jsem se nebýt moc dlouho na ledě. Není to sranda naskočit. Hodně jsem to konzultoval s Jardou Hlinkou, který tu situaci měl loni podobnou. Ale úplný šok to nebyl," takové jsou jeho první dojmy.

Kapitánské céčko nahradilo na Rolinkově dresu áčko. „Kapitánem je Honza Kolář. To céčko mu nikdo nechtěl brát," říká navrátilec. Cíl pro další dny je jasný. "Doufám, že budu týmu platný. Přišel jsem přinést bojovnost, chci jít příkladem. Tak doufám, že se podaří vyhrát další zápasy." věří zkušený útočník.

Co dalšího po svém návratu prozradil? A komu svým comebackem udělal v týmu největší radost? Dozvíte se v našem videu.