Jágr řval na rozhodčího, trenér Kladna nechápal: Vždyť od toho stál půl metru...

Většina z necelé třítisícovky fanoušků na kladenském zimáku spustila ohlušující pískot. Nasupený útočník a majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr, který byl u inkasovaného gólu na ledě, okamžitě vystartoval po čárovém sudím, který měl onu „ofsajdovou" situaci jen kousek od sebe, a od plic mu sděloval svůj pohled na věc.

I kouč Středočechů David Čermák se následně u hlavního rozhodčího domáhal vysvětlení, proč se nepískalo postavení mimo hru. Jenže protesty byly marné...

Zleva Tomáš Kaut z Kladna a Dalibor Řezníček ze Zlína.

Michal Kamaryt, ČTK

„Naši hráči říkali, že puk už byl jasně ve středním pásmu. Rozhodčí od toho stál půl metru, ale asi to neviděl," krčil Čermák rameny na tiskové konferenci po zápase, který Kladno prohrálo 2:3.

Jaromír Jágr ve velké šanci před zlínskou brankou.

Michal Kamaryt, ČTK

„Údajně byl ofsajd, ale nevím. Nemá se ale cenu rozčilovat, rozhodčí to posoudili takhle a stejně už to nešlo vrátit. Akorát nás to zbytečně rozhodilo, byli jsme úplně mimo a nesoustředili se na hokej," přiznával kapitán Rytířů Jakub Strnad, že protesty po gólu se do konce druhé třetiny negativně projevily na hře domácích.

„To rozhodčí určují hru a my je nemůžeme pořád obviňovat, jestli něco pískli, nebo ne. My jsme na ledě od toho, abychom hráli," hledal Strnad chybu jen na kladenské straně.

Domácí přitom odehráli výbornou první třetinu, vytvořili si v ní řadu šancí a šli do vedení. Jenže během necelých pěti minut v prostřední periodě Zlín skóre otočil. „Ty dva góly nás psychicky poznamenaly. Byli jsme zaskočení. Až když jsme na začátku třetí třetiny inkasovali potřetí, jako by z nás najednou spadla nervozita. Věděli jsme, že už nemáme co ztratit, a najednou jsme se probudili," neuniklo kladenskému kapitánovi.

Jenže z následného tlaku Kladno zásluhou Jágra jen snížilo a připsalo si už sedmou porážku v řadě. „Mysleli jsme si, že reprezentační přestávka nám pomohla, ale teď už jsme zase ve stresu. Atmosféru v týmu bych ale nenazýval jako paniku. Jasně, po psychické stránce není jednoduché prohrát sedmkrát v řadě, ale na to se nemůžeme vymlouvat," soudí Strnad.

Zleva David Nosek ze Zlína, Jakub Strnad z Kladna, Tomáš Žižka ze Zlína, brankář Zlína Libor Kašík.

Michal Kamaryt, ČTK

Osm kol před koncem Kladno spadlo v tabulce na dvanáctou příčku. Třináctý Litvínov má o čtyři body méně, odehrál ale o zápas méně. Na poslední Pardubice mají Rytíři šestibodový polštář. A zatímco Verva, Dynamo, ale i Vítkovice před lednovou uzávěrkou přestupů mohutně posilovaly a jejich hra jde nahoru, Kladno nikoho nepřivedlo. Naopak přišlo o Valského nebo Réwaye.

„Neměli jsme důvod kádr obměňovat. Jsme jeden tým a věříme si navzájem. Věříme klukům, které tu máme," burcuje Strnad, který na výsledky konkurentů v boji o sestup ani na podobu extraligové tabulky nekouká.

„Je to zbytečně svazující, proto se od toho snažím oprostit a tabulku nesleduju," tvrdí muž s céčkem na kladenském dresu.