Olomouc - Litvínov 3:1 Olomouc porazila Litvínov a předkolo play off začne doma

Hokejisté Olomouce porazili v 51. kole extraligy Litvínov 3:1. V posledním domácím utkání základní části si zajistili sedmé místo a s ním spojenou výhodu domácího prostředí na úvod předkola play off. Severočeši vedli, ale nakonec na jistotu záchrany nedosáhli. Mají stejně bodů jako poslední Kladno, s nímž Verva odehraje poslední duel. Jen o bod víc mají po dnešku Pardubice. Nepříznivý stav otočil dvěma góly Petr Kolouch. Dvě asistence si připsal Vojtěch Tomeček.

Do domácího brankoviště se po pěti zápasech vrátil Konrád. Úvod patřil Hanákům: Skladaný z dobré pozice trefil branku pouze z boku, ve 13. minutě Ostřížek vystřelil a orazítkoval levou tyč Janusovy branky. Hned z protiútoku posunul Gerhát puk na Válka, který z mezikruží prostřelil domácího gólmana a otevřel skóre.

Irglův pokus o vyrovnání zablokoval jeden z obránců. Litvínov se ve druhé třetině dočkal přesilovky, v ní ale hosté ani nevystřelili mezi tyčky. Tomeček pak naopak chvilku na to využil chyby hostů, zmocnil se kotouče, přesnou přihrávkou našel před brankou osamoceného Koloucha a ten se nemýlil.

Radost Olomouce z branky proti Litvínovu, autor Petr Kolouch je uprostřed na ledě.

Luděk Peřina, ČTK

Do úniku se poté dostal Helt, který přihrávkou hledal ještě Jurčíka, jenže ten promáchl. Po faulu na Jaroměřského se přesilovky dočkala také Olomouc, a to rovnou čtyřminutové. V ní pálili Jaroměřský, Ostřížek a několikrát Irgl, ale žádná ze střel neměla gólovou tečku.

Ve třetím dějství Konrád vyrazil střelu Gerháta, z protiútoku se dostal k puku Tomeček, nahrál Škůrkovi, jenž našel Koloucha a ten se prosadil v dnešním duelu podruhé. Pospíšil se po buly ocitl tváří v tvář Konrádovi. Zkusil to bekhendovou fintou, ale domácí brankař puk udržel pod sebou. Litvínov v přesilovce pokračoval v tlaku, ale Konrád předvedl několik dalších zákroků. Hüblův slibný pokus šel vedle.

Před domácím brankářem se strhla mela, ale puk zůstal v jeho moci. Hosté šli do přečíslení dva na jednoho, ale Trávníček se rozhodl vzít vše na sebe a puk skončil pouze u Konráda. Litvínov si dvě minuty před koncem vzal oddechový čas a zpátky do hry šli hosté bez brankáře. V poslední minutě pak Konrád pokryl puk, vyhodil ho o mantinel na Káňu a ten se spolu s Burianem dostal před odkrytou brankou. Káňa ještě nahrál Burianovi a ten uklidil kotouč puk do prázdné branky.