Pardubičtí si záchranu uhráli v Brně sami. Tohle je víc než titul, tvrdí útočník Rolinek

„Jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Sezonu rozehrály Pardubice šíleně, ale je neskutečné, jak jsme se v závěru zvedli. Pro mě je tohle víc než titul. Vždyť tady šlo o budoucnost hokeje ve městě. Těžko říct, co by se dělo, kdybychom sestoupili," září po vítězném utkání zkušený útočník Dynama Tomáš Rolinek, který musel loni na podzim z mužstva nuceně odejít, ale po výměně trenérů se do týmu v polovině ledna vrátil. „Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že budu u toho, když extraliga pro Pardubice takhle šťastně skončí," prozradil.

V závěru utkání s Kometou pečetil výhru svého celku při soupeřově power play trefou do prázdné branky. „Vůbec jsem se nestaral o to, jaký je průběžný stav v Litvínově. Věřil jsem našemu mužstvu, že si to uhrajeme sami. Především díky obrovské bojovnosti se nám to podařilo. Šli jsme doslova na krev. Byli jsme disciplinovaní, snažili jsme se vyvarovat vyloučení. Přesilovky hraje Kometa výborně," líčí nadšený Rolinek v obrovských emocích.

Oceňuje velmi dobrou práci vedení pardubického klubu. „Hlavně příchod Michala Vondrky nám moc pomohl. A snad jsem i já přispěl svým dílkem k udržení mezi elitou, byť jsem netušil, co se mnou čtyři měsíce bez herní praxe udělají," přemítá.

Zleva Patrik Poulíček z Pardubic, Brňané Filip Pyrochta, Peter Mueller a brankář Marek Čiliak.

Dalibor Glück, ČTK

Nečeká, že na tým budou čekat po příjezdu domů na pardubickém náměstí fanoušci. „V tomto ohledu je to oproti zisku titulu asi rozdíl. Ale my s kluky záchranu určitě oslavíme," plánuje.

Pak se Rolinek chystá odjet do lázní. „Potřebuju je. I když sezona pro nás skončila brzy, mám toho plné zuby. Těším se na odpočinek," tvrdí. Raději nespřádá plány na další extraligový ročník. „V minulých letech jsem vždycky říkal, že ten příští musí být lepší. Většinou nebyl, takže se toho raději teď vyvaruju. A fakt zatím nevím, jestli u toho budu ještě i já," dodal Rolinek neurčitě.