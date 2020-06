Duda se vrací do Liberce jako kouč hokejových dovedností a skaut

"Asi ano. Když si chodím ještě zahrát za staré pány do Letňan, pořád hokej miluji a baví mě. Zlom u mě nastal po sezoně v Chomutově, když jsme nezvládli baráž. Pak dorazíš domů a musíš si vybrat mezi hokejem a rodinou. Hokej je krásná věc, jenže když máš děti, je to pro mě smysl života," uvedl Duda na klubovém webu. Nabídky na pokračování kariéry odmítl. "Rozhodl jsem se soustředit na Benátky a postupně přejít na druhou stranu té barikády," řekl. Teoreticky by mohl ještě nastupovat za prvoligové Benátky nad Jizerou, partnerský klub Liberce.

Duda v Liberci hrál v sezoně 2012/13, v Benátkách působil ještě v minulé sezoně. V únoru ale prvoligový tým opustil a zamířil do rakouského EHC Lustenau hrajícího Alpskou ligu. Nyní se vrací. "Hokej je pro mě náboženství. Mám ho pod kůží a je to pro mě v dobrém slova smyslu droga, bez které prostě nemůžeš být. Je to v tobě 24 hodin denně, pořád o tom přemýšlíš, něco jsi získal, máš spoustu konexí... Nebylo, co jiného bych chtěl dělat," podotkl Duda.

Radek Duda v dresu Benátek.

https://hokejbenatky.cz

Chce navázat na práci Ludviga, který se po třech letech vrátil do zámoří. "Johny je pro mě ikona a jsem nesmírně rád, že jsem s ním mohl přijít do kontaktu. Nebudu vymýšlet nic jiného než to, co už tady Honza otevřel. Odvedl zde fantastickou práci. Do života mi toho po osobní i pracovní stránce dal strašně moc. Nadále spolu vedeme rozhovory a řešíme hokej od A do Z. Na mně je navázat na jeho práci a snažit se být aspoň z nějaké části tak dobrý," uvedl útočník, který v extralize odehrál přes 700 zápasů za osm různých klubů.

Radek Duda jako hráč Plzně v utkání Tipsport extraligy na ledě pražské Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Angažmá v Liberci bere jako začátek nové části kariéry. "Pro mě je aktuálně hlavní učit se. Mám plno zkušeností z hraní, což se teď potřebuji naučit převést do pedagogické roviny. Taky je důležité cestovat a nasávat další poznatky. Jsem typ člověka, který chce být nejlepší vždycky a ve všem. Nejvíce mě láká jednou skautovat pro NHL," dodal Duda, jenž v zámoří dva roku jako junior působil.