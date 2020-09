Smutný pohled, do O2 areny nikdy nedorazilo tak málo lidí! A hokej se bojí, co přijde dál...

Byl to v neděli odpoledne hodně smutný pohled do ochozů O2 areny. Ta za normálních okolností pojme na hokejové zápasy přes 17 tisícovek fanoušků, kvůli opatřením spojených s koronavirem byla ale kapacita snížena na zhruba osm tisícovek sedadel. Jenže realita? Na zápas Sparty se Zlínem dorazilo jen 2511 diváků, což je nejmenší návštěva na domácí zápas Pražanů od roku 2015, kdy se přestěhovali z Holešovic do moderní haly v Libni.

„Divákům, kteří v této době přišli, bych chtěl poděkovat. Musím říct, že jsme vůbec nečekali, že přijdou v takovém počtu. Hrozně moc si toho vážíme," překvapil na tiskové konferenci kouč Sparty Miloslav Hořava.

Sám totiž čekal, že na úvodní domácí duel Pražanů v nové sezoně extraligy dorazí ještě méně lidí. Hlavně kvůli jejich strachu shlukovat se v uzavřených prostorech ve větším množství a pak i kvůli krásnému babímu létu, které o víkendu v metropoli panovalo.

„Samozřejmě to byl smutný pohled, když jsem se kouknul do hlediště. Když to ale vezmu, jaká je situace, jak (se lidé) straší... Jsem rád, že přišli, protože jsem to opravdu vůbec nečekal," zopakoval Hořava.

Fanoušci Sparty v rouškách proti šíření koronaviru v utkání se Zlínem.

Vít Šimánek, ČTK

„Fakt to byl smutný pohled," přitakával gólman Pražanů Matěj Machovský, jenž k výhře 3:0 pomohl jednadvaceti úspěšnými zákroky a tím pádem svým prvním čistým kontem v ročníku. „Jsme zvyklí na mnohem větší návštěvy v O2 areně, ale situace je bohužel taková, jaká je. Nemůžeme to řešit, to už bychom nedělali nic jiného," pokrčil rameny.

S tuzemským sportem navíc může být velmi brzy ještě hůř. Vždyť třeba ministr vnitra Jan Hamáček, jenž by měl od pondělí znovu stanout v čele ústředního krizového štábu, se o víkendu nechal slyšet, že by mohlo dojít k dalšímu omezení hromadných akcí. Včetně těch fotbalových a hokejových. Zvážit by se to mělo i podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly.

Skrumáž před brankářem Zlína Liborem Kašíkem.

Vít Šimánek, ČTK

„Kdyby se to mělo znovu zavřít, tak nevím, co by se sportem bylo. Nevím, fakt nevím. Bylo by to hodně nešťastné," neskrývá obavy z rozhodnutí odpovědných osob Hořava.

„I kdyby se mělo hrát tak, jak jsme to odmítali na konci minulé sezony; tedy bez diváků; tak se prostě musí hrát. Ať lidi vidí hokej alespoň v televizi. Jinak nám to úplně vezme jakýkoli život. Jak hokej skončí úplně, tak si na něj za rok možná ani nikdo nevzpomene," přidává svůj pohled hlavní trenér Zlína Robert Svoboda.

Zleva Miroslav Forman ze Sparty a Jakub Šlahař ze Zlína.

Vít Šimánek, ČTK

„Každý den se modlíme, aby nepřišlo ještě větší omezení. Ale i v NHL musí hrát tu nejlepší část sezony bez fanoušků, tak bychom to taky museli zvládnout a poprat se s tím," uvědomuje si útočník Pražanů Lukáš Rousek.