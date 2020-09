Za půlku zápasu si nezasloužíme ani bod, uznal olomoucký kouč Moták

„Do půlky zápasu jsme byli vyrovnaným soupeřem. Hra se přelévala z jedné třetiny do druhé. Po vyrovnání jsme šli ale trochu dolů. Nepřihráli jsme si, byli slabí na kotouči, v osobních soubojích a hlavně, nezvládli jsme začátek třetí třetiny, když jsme inkasovali z přesilovky na 1:2. Zpátky do hry jsme se už nedostali. Za polovinu utkání si nezasloužíme ani bod," měl jasno olomoucký kormidelník Zdeněk Moták.

Hodně ho mrzely hrubé chyby zadáků, po nichž jeho svěřenci dvakrát zbytečně inkasovali. „Bylo to po špatných rozehrávkách, prostě fatální věci. Bohužel stává se to. I v NHL, viděl jsem to teď v semifinále Stanley cupu. Nic se ale neděje, jedeme dál. V úvahu je třeba brát i to, že jsme dali jen jeden gól. Na ten se body získávají jen zřídka," podotkl lodivod Kohoutů.

Potěšil ho ale výkon mladého Tobiáše Handla, byť litoval, že k trefě, kterou dostal Hanáky do vedení, nepřidal další. „Ač je věkem ještě junior, určitě nezklamal, spíše naopak. Dal důležitý gól a pak si vypracoval chytrým technickým provedením další dvě šance. Škoda, že je neproměnil, mohl ten svůj výkon korunovat a pomohl by tak i celému týmu," uvedl Moták na adresu osmnáctiletého talentovaného forwarda.

V kabině Liberce panovala po zápase velká radost. Věděli, že výhra se nerodila snadno.

„Těžké utkání pro oba. Nikdo nikomu nic nedaroval. Nám se nepovedla první třetina. Domácí v ní byli lepší, aktivnější. Měli výborný pohyb, byli silní v soubojích. Od poloviny se to však začalo přelévat. Zjednodušili jsme hru, dostávali se stále častěji do útočného pásma, vyrovnali a pak nás pomohl gól ze začátku třetí třetiny, který jsme vstřelili prakticky z buly. Od té doby jsme vládli," věděl liberecký kouč Patrik Augusta.