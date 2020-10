Karlovarští hráli bez diváků podruhé, nyní doma neuspěli

"Dneska to bylo jiné. Čekali jsme to a byli jsme na to připravení. Tehdy jsme se to dozvěděli teprve ráno, že se bude hrát bez diváků a byl to strašně divný zápas. Ani jsme nevěděli, jestli se vůbec bude hrát. A bylo to play off, takže tam to pro nás bylo těžší," řekl útočník Karlových Varů Jiří Černoch.

Před dnešním utkáním Západočeši prošli desetidenní karanténou kvůli nákaze nemocí covid-19 v týmu a do tréninku se vrátili den před zápasem. "Bylo to strašně těžké. Nikdo z nás nevěděl, co od toho čekat a jak budeme vypadat po takové pauze. Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon. Mám radost, že jsme ke konci zápasu byli lepším týmem a na tom musíme stavět a do dalších zápasů si to přenést," uvedl Černoch.

"V Hradci to mělo větší náboj, že to bylo utkání play off a ne v základní části. To byl asi jediný rozdíl," srovnal oba duely bez diváků asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška. "Je to rozhodně jiné emočně, diváci přidávají emoce. A připomíná to víc mládežnický hokej, kde je podobná atmosféra na všech utkáních," dodal.

Brankáři Karlových Varů Filip Novotný a Adam Horák.

Slavomír Kubeš, ČTK

I třetí extraligový duel bez diváků vyhrál hostující tým, ale podle Marišky pro domácí stále jistá výhoda zůstává i bez kulisy. "Domácí prostředí je vždycky pro tým výhoda. Má svoji pohodu, kabinu, nemusí cestovat. Má domácí zápasový režim. Výhoda na domácím hřišti, kde to víc znáte, je částečně vždycky. Ale to je asi jediné, fanoušci tomu samozřejmě chybí," dodal Mariška.

Podle sparťanského trenéra Miloslava Hořavy je zápas bez fanoušků úplně odlišný od běžných duelů i od těch, které se hrály se sníženou kapacitou. "Je to úplně jiné. To se vůbec nedá s normálním zápasem srovnat. Diváci tomu dělají kulisu. Je to jako v přípravě, i když ani to ne. Tam nějaká atmosféra je. Chybí to, jak jste na to navyklí nějakých dvacet let. Tohle je jako trénink, takové divné," řekl bývalý reprezentační obránce a mistr světa z roku 1985 z Prahy.

David Tomášek ze Sparty a Ondřej Beránek z Karlových Varů.

Slavomír Kubeš, ČTK

Kapitán Sparty Michal Řepík prožil takový zápas poprvé. "Je to samozřejmě zvláštní. Na druhou stranu jsme profíci a musíme to nějak zvládnout. Není to jednoduché bez fanoušků, ti na zimáku chybí a je to škoda. Každý hráč se na to musí připravit sám v hlavě. Občas diváci můžou pomoct, tým nastartovat. Teď to tady není a musíme si pomoci sami v kabině," uvedl Řepík, který přispěl k výhře Sparty dvěma góly.

Naposledy hrál podobné zápasy v mládeži. "Už jsem to z juniorky zapomněl, jaké to je. Je to škoda pro hokej, ale je to tak, jak to je a musíme to přijmout. Doufám, že to brzy skončí a diváci se vrátí v co největším počtu do hal. Ale uvidíme," podotkl Řepík.

Hokejisté Sparty David Tomášek, Michal Řepík a Filip Chlapík ze Sparty se radují z gólu.

Slavomír Kubeš, ČTK

Podle něj domácímu týmu stále výhoda zůstává. "Soupeř musí cestovat a furt je lepší se připravit na zápas v domácím prostředí. Vyspat se třeba doma před zápasem a mít svoji pohodu. Ale diváci, když se týmu nedaří, tak můžou povzbudit. Padne třeba jeden gól a oni ho můžou zvednout a zápas může vypadat jinak. Teď to není, takže pro domácí tým to může být takové lehké minus," dodal Řepík.