Z nouze se najednou stala ctnost. Do Dobříše míří i Sparta či Plzeň, ve hře je i Jágrovo Kladno

„V nouzovém stavu a za současných zpřísněných hygienických opatření se nyní ukázala „nevýhoda" nekrytého zimního stadionu jako dobříšské plus. Do Dobříše už v tomto týdnu zavítá hned několik profesionálních týmů," uvádí město ležící v Středočeském kraji v okrese Příbram na svém Facebooku.

Podle prvotních informací měl v Dobříši trénovat i Hradec Králové, kvůli velké vzdálenosti (obě města jsou vzdálena zhruba 160 km cesty autem) si to ale nakonec Východočeši rozmysleli.

Místo nich by se tak na dobříšském ledě mohlo objevit Kladno. „Jedná se o tom, ještě to ale není dořešené. Tamní ledová plocha je dost obsazená a vymýšlí se způsob, jak to udělat," řekl Sport.cz v úterý odpoledne tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Už ve středu ráno si dobříšské kluziště vyzkouší po Mladé Boleslavi další extraligový zástupce - pražská Sparta. Následovat ji mají Plzeň a prvoligová Slavia.

Hlavním iniciátorem, který zprostředkoval komunikaci mezi vedením hokejových týmů a městem, byl zkušený trenér Slavomír Lener, který v Dobříši žije.

Na vnitřní šatny musejí hokejisté zapomenout.

„V této zvláštní a neveselé době je to pro naše malé město skvělá věc a moc si vážíme příležitosti nabídnout špičkovým hokejistům naše sportoviště. Doufám, že hokejisté se u nás budou cítit dobře a tréninky si užijí. My se jim určitě budeme snažit zajistit maximálně kvalitní zázemí," slibuje místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka.