Restart sportu? Blatný by souhlasil, Plaga je zásadně proti. Bude na vládě třaskavá diskuze?

Už v pondělí by vláda mohla schválit určité výjimky pro sport, které by vedly k postupnému uvolňování opatření pro tuzemské nejvyšší soutěže. Národní sportovní agentura v čele s jejím šéfem Milanem Hniličkou si však uvědomuje, že na ideální scénář, který sestavila, nejspíš nedojde. A to kvůli politickým tlakům...

Ideální scénář podle NSA? „Snažíme se o umožnění přípravy reprezentantů, profesionálů, aby mohli chodit do práce, a spuštění profesionálních lig, které dokážou zajistit splnění hygienických nařízení," řekl Sport.cz tiskový mluvčí NSA Jakub Večerka s tím, že snahou agentury je restart nejen nejvyšší fotbalové a hokejové ligy, ale i těch v házené, volejbalu, basketbalu a dalších sportech.

Zde je ale třeba vzít v potaz fakt, že vyjma fotbalové a hokejové nejvyšší soutěže by další sporty nejspíš neměly dostatek financí na pravidelné testování hráčů, takže by hygienická nařízení nemohly splnit. „Hrály by se jen ty soutěže, které splní dané hygienické podmínky. Muselo by se nastavit pravidelné testování, které musíte splnit. A je na daném sportu, jestli to splní, nebo ne," přiznává Večerka.

Od nového ministra zdravotnictví Jana Blatného i hlavní hygieničky Jarmily Rážové cítí NSA ohledně restartu profesionálních lig podporu. „Staví se k tomu racionálně a sportu chtějí pomoct. Teď jde o to, jak se k tomu postaví celá vláda," uvědomuje si Večerka.

A tady může nastat problém. „Na vládě jsou evidentně lidi, kteří nechtějí povolit ani profesionální fotbal, tak si nedovedu představit, že by najednou došlo k uvolnění všech sportů," obává se Večerka.

Svůj nesouhlas se spuštěním sportu dal třeba najevo ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Ten o víkendu na svém Twitteru dal palec nahoru příspěvku, v němž stálo, že by výjimka pro sport neměla přijít dříve, než budou otevřeny všechny školy.

Vláda podle informací Sport.cz o sportu nerozhoduje jako celek. Ani o tom nemůže rozhodnout sám ministr Blatný. Každý z ministrů má jeden hlas a Plaga prý není jediným, komu se restart sportu příliš nepozdává.

„Určitě neprojde náš ideální scénář. Když vidím, jak si pan ministr (Plaga) nedokáže představit, že by se profesionální sport spustil dříve, než se otevřou školy... Samozřejmě o to bojujeme, ale myslím, že na vládě o tom bude hodně třaskavá diskuze," míní Večerka.

Možná na vládě projde některá z dalších variant, které NSA připravila. Třeba že by se spustil jen fotbal a hokej, nebo by se profíkům pouze umožnilo trénovat. Nejčernějším scénářem je zachování současných opatření, kdy profesionální sportovci smějí trénovat jen venku, nikoliv v uzavřených prostorech.