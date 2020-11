Dusno v Pardubicích! Majiteli dochází trpělivost, trenér kvůli odmítnutí testů na covid-19 končí

Po téměř šestitýdenní pauze měli být natěšení a měli se pokusit napravit nepovedený vstup do soutěže, kdy před pozastavením extraligy získali ze čtyř zápasů pouhé dva body. Jenže k připsání si dalších měli hokejisté Pardubic v sobotu na Spartě hodně daleko. Místo toho si naopak po debaklu 1:7 uřízli ostudu, po níž dal najevo velkou nespokojenost majitel klubu Petr Dědek. A není to jediná nepříjemnost, ke které během víkendu v Dynamu došlo...

Třetinu se dokázali držet, po dvaceti minutách hry bylo skóre stále bezbrankové. Jenže pak Východočeši totálně vybouchli. A výsledkem bylo sedm gólů v síti nebohého gólmana Kloučka.

„Dochází mi trpělivost. Odevzdali jsme to bez boje a to se neslučuje s vizí nového Dynama Pardubice. Tým musíme doplnit a postupně celý přebudovat. Je to nevyhnutelné a čeká nás hodně práce," napsal jasně na svém Twitteru majitel pardubického klubu Petr Dědek.

Je jasné, že mužstvo potřebuje posílit. Kvůli dlouhému zastavení sportu v Česku Dynamo před dvěma týdny opustil útočník Martin Kaut, jehož zaměstnavatel Colorado rozhodl o přesunu hráče do MODO ve druhé švédské lize. Minulý týden pak Východočeši přišli o dalšího forvarda Tomáše Rolinka, jenž se rozhodl ukončit kariéru.

Náhradu do ofenzivy Pardubice usilovně hledají, jednou z možností by mohl být i Vladimír Sobotka, jenž v NHL nemá smlouvu a minulý týden skončil ve švýcarském Rapperswilu, kde mu vypršel měsíční kontrakt a klub s ním nový neuzavřel.

Aby toho nebylo málo, muselo vedení Dynama o víkendu řešit další patálii. Po vzájemné dohodě v klubu skončil šestapadesátiletý trenér gólmanů A-týmu Roman Višňák. Ten se přitom do klubu vrátil letos v létě po tříletém angažmá v Itálii.

„Roman se rozhodl nepřijmout nová nařízení, která ukládají pravidelné testy na přítomnost koronaviru u členů realizačního týmu. Jeho rozhodnutí akceptujeme, avšak zabránilo by mu ve vykonávání jeho pozice trenéra gólmanů," uvedl na stránkách Dynama člen představenstva klubu Dušan Salfický.

Po restartu profesionálních soutěží musejí hokejisté, rozhodčí a členové realizačních týmů podstoupit maximálně dvakrát týdně testy na covid-19 a před zápasy se prokázat negativním PCR testem, který není starší 48 hodin. To ale Višňák odmítl.

„Proto jsme se domluvili na ukončení spolupráce. Romanovi děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně štěstí v jeho další profesní dráze," dodal Salfický.