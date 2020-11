Zemětřesení v Pardubicích! Trenéři odvoláni, jasno o nástupcích. A vrací se Rolinek!

Královým asistentem totiž bude bývalý obránce David Havíř, jenž dosud vedl pardubický dorost. Někdejší kanonýr Dynama Petr Sýkora se zase stal trenérem individuálních dovedností a skautem. Trojici pak v roli týmového manažera doplní ikona Pardubic mistr světa z roku 2010 Tomáš Rolinek, který se teprve nedávno rozhodl v klubu ukončit aktivní hráčskou kariéru.

„Mám velkou radost, že se podařilo složit trenérský tým utvořený z pardubických legend a srdcařů, kteří udělají všechno pro úspěch. Držím palce a přeji hodně štěstí," prohlásil pro klubové stránky majoritní vlastník pardubického Dynama Petr Dědek.

„Milan Razým, Michal Mikeska a Petr Čáslava odvedli velký kus práce při loňské záchraně extraligy, za což jim patří velký dík. Bohužel se nepovedl start do nové sezony i třeba kvůli absencím několika zkušených hráčů. Nicméně nejsme spokojení s herním projevem týmu, a proto dochází k tomuto kroku," vysvětluje výměnu koučů sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Král v minulosti v Pardubicích už jako hlavní trenér působil. Bylo to v sezoně v sezoně 2015/16, kdy ve funkci nahradil Miloše Říhu mladšího. Po třech měsících byl ale odvolán, když jek vystřídal Peter Draisaitl.

V předminulé sezoně byl Král asistentem trenéra u pardubického áčka, minulý ročník a ten současný pak působil jako hlavní kouč pardubické juniorky a zároveň šéftrenér Akademie Českého hokeje v Pardubicích.

Nyní se, po téměř pěti letech, vrací jako hlavní trenér A-mužstva. „Je to očekávání a bude to těžké. Zápasů je opravdu hodně, třikrát týdně hrajeme, bude to zápřah. Ale zároveň je to výzva a já se na ni těším. Mám k sobě super kluky a věřím, že tým bude fungovat a že to půjde," míní Král.

„Teď je nejvíce potřeba zapracovat na hlavách hráčů. Zvedli se vydařeným koncem loňské sezony, nyní jsou ale zase dole. Známe to všichni dobře i z našich hráčských kariér," plánuje Král.