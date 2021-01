Hokejový brankář Patera se z Českých Budějovic vrací do zámoří

Hokejový brankář Jiří Patera opouští extraligové České Budějovice a o víkendu odletí do USA, kde se bude připravovat na start zámořských soutěží. Jednadvacetiletý gólman má smlouvu s týmem NHL Vegas Golden Knights, který Peteru do kempu před novou sezonou nepovolal, měl by ale působit na farmě v nižší AHL.