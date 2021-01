Liberec našel nečekaného specialistu na nájezdy. Snažím se nic nevymýšlet, říká Vlach

Třígólovou šou načal suverénně proměněným trestným střílením. Přitom liberecký odchovanec ke specialistům na samostatné nájezdy nikdy nepatřil. Jenže už v závěru minulého roku při nájezdech zazářil v Hradci Králové, kdy oba své pokusy proměnil. A tentokrát ho Severočeši využili znovu.

„Určitě to teď hrálo svou roli. Dostal jsem od trenéra opět důvěru a jsem rád, že jsem dal gól," usmál se 28letý útočník, který potrestal tak ve 22. minutě potrestal faul Karla Plášila na Lukáše Dernera.

Na východě Čech před dvěma týdny se role exekutora ujal v nejvyšší soutěži vůbec poprvé v kariéře. „Koukáme se na tréninku, jak to hráčům jde a Jarda měl vždy vynikající střelu, ať zápěstím nebo golfem. Teď má sebevědomí, daří se mu, takže ho můžeme na něj použít. A dneska proměnil zase parádně," pochválil muže s číslem 53 na zádech kouč Liberce Patrik Augusta.

Hráči Liberce se radují ze čtvrtého gólu, zleva Radovan Pavlík, autor gólu Jaroslav Vlach a Petr Jelínek.

Radek Petrášek, ČTK

„Na nájezdu se snažím nic nevymýšlet. Snažím se dělat jen to, co na tréninku a zatím mi to tam třikrát spadlo. Doufám, že to bude tak pokračovat dál," konstatoval hráč.

Co se kanadských bodů týká, prožívá svou nejlepší sezonu. Zatím jich posbíral 19 za 10 gólů a 9 asistencí. Dosud bylo jeho maximem 15.

Autor libereckého gólu Petr Jelínek.

Radek Petrášek, ČTK

„Snažím se hrát pořád stejně. Jsem rád, že mám důvěru na druhé přesilovce a snažím se jen hrát jednoduše, nic moc nevymýšlet. Jsem hlavně, rád, že se nám teď daří a vyhráváme. Doufám, že budeme stoupat tabulkou. To je pro nás nejdůležitější," poznamenal rodák z Paběnic na Kutnohorsku.

U Bílých Tygrů je i pokladníkem, kolik do kasy za premiérový hattrick zaplatí? „Osolím to Petrovi a něco si vezmu i na svůj příspěvek," vtipkoval na účet gólmana Petra Kváči, který proti Motoru zase vychytal své premiérové čisté konto. „Jarda už mi to spočítal a budu to mít pěkně drahý. Ale on to taky nebude mít zadarmo, nějak se domluvíme," žertoval Kváča.

Brankář Českých Budějovic Jiří Patera (vlevo) inkasuje druhý gól. Druhý zprava je autor gólu Petr Jelínek z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

„Jsme za Kvakyho rádi. Před třetí třetinou jsme to i zmiňovali, abychom mu pomohli a nevymýšleli zbytečný věci. Sice tam pak měl těžší zákroky, ale dotáhl to k nule, takže super. Chytal výborně a jsme za něj rádi," řekl Vlach.

Před dvěma lety byl součástí marketingové kampaně Bílých Tygrů před novou sezonou s heslem „I letos vám servírujeme 105 kg VLAŠÁKA." „Teď by to bylo asi víc," uzavřel se smíchem Vlach. Platí to však i pro jeho produktivitu.