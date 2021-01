Pavlík zůstává pod Ještědem, Zachar zase pokračuje pod Bílou věží

Útočníci Marek Zachar a Radovan Pavlík, kteří se v prosinci stali součástí trejdu mezi Libercem a Mountfieldem HK, si hostování ve svých nových klubech protáhnou. Dvaadvacetiletý Zachar zůstane na východě Čech až do konce sezony stejně jako pod Ještědem o čtyři měsíce mladší Pavlík. Kluby o tom informovaly na svých oficiálních internetových stránkách.

Útočník Radovan Pavlík si hostování v Liberci prodlouží do konce této sezony.

Oba rychlonozí křídelníci měli původně vyřízené hostování do 31. ledna 2021, svůj pobyt si ale protáhnou. Pavlík si od svého prosincového příchodu k Bílým Tygrům připsal v 17 zápasech čtyři body (3+1), Zachar nasbíral v Hradci Králové ještě o dva body víc (3+3) a důležitou roli hrají i při oslabeních.

„Rozhodli jsme se prodloužit výměnu hostování Radovana a Marka do konce této sezony. Radovan dobře zapadl do útoku k Petru Jelínkovi a Jardovi Vlachovi. Věříme, že nám jejich spolupráce pomůže v závěru sezony a v play off," uvedl ve středeční tiskové zprávě sportovní ředitel a hlavní kouč Patrik Augusta.

🔀 Hostování rychlíků oboustranně prodlouženo! Radovan PAVLÍK zůstává do konce sezony v Liberci, stejně jako Marek ZACHAR v @MountfieldHK. 🤝 Více na webu 👉 https://t.co/phgfwWDNqg. #BTL #telh pic.twitter.com/SYkPM2CHNP — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) January 27, 2021

Prozatímní výměna obou borců s výtečným bruslením se zalíbila i Východočechům. „Naši trenéři jsou s výkony Marka i jeho celkovým přístupem velmi spokojeni, proto měli zájem na prodloužení této spolupráce. Jelikož i Liberec měl zájem na pokračování Radka v jejich klubu, dohoda byla velmi rychlá," přitakává na klubovém webu generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.