Sparta se odhodlala k netradičnímu kroku. Přijali jsme to velice špatně, přiznávají její trenéři

V tuzemsku k stále netradičnímu kroku se před startem play off rozhodla hokejová Sparta. Hráče a trenéry Pražanů budou po celou dobu vyřazovací části i v kabině sledovat kamery, takže fanoušci budou moci prostřednictvím následně zveřejněných video seriálů nahlédnout i do zákulisí chodu klubu.

„Rozhodli jsme se proto, že fanouškům ukážeme víc, než by mohli vidět při běžné návštěvě zápasu," uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Klub umožní svému kameramanovi přístup do kabiny i během tréninků a zápasů a fanoušci tak budou moci vidět, jak se hráči připravují na rozhodující část sezony.

⚔️ Jdeme do boje! Buďte součástí Sparťanské armády, poznejte dosud neznámé zákulisí naší cesty v unikátních epizodách seriálu, tipujte a hrajte soutěže o skvělé ceny! Stačí se zdarma registrovat na webu https://t.co/Z7JkRui7IJ! 💪

👉 Více informací: https://t.co/jXFxWjqI4p pic.twitter.com/gl7ukcfCz3 — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) March 16, 2021

Trenéři Josef Jandač s Miloslavem Hořavou přiznávají, že moc nadšení nebyli, když se o projektu dozvěděli. Přece jen je nezvyklé mít po celou dubu play off na stadionu za zády kameramana.

„Vím, že je to trend, ale za sebe můžu říct, že jsem to přijal velice špatně," na rovinu říká Hořava.

„Mám to podobně. Měli jsme o tom diskusi a nakonec jsme souhlasili s tím, že to nesmí výrazněji zasáhnout do chodu mužstva. Lidi, kteří dokument připravují, musejí být co nejvíce neviditelní," přidává se Jandač.

Nejen v hokejovém světě podobných projektů přibývá. Běžné jsou v zámořské NHL, do zákulisí klubu pustil své příznivce třeba i fotbalový Manchester City. V minulé sezoně pak pustil štáb do své kabiny i hokejový Litvínov a následně zveřejnil unikátní dokument.

„Pochopitelně budeme rádi, aby se některé věci, které patří jen do kabiny, nedostaly ven. Zároveň to chápeme jako byznys, protože v dnešní době prázdných tribun je strašně těžké spojení s fanouškem. Nakonec jsme se s Milošem nechali přesvědčit právě proto, aby se sparťanský fanoušek dostal blíž k mužstvu," vysvětlil Jandač nakonec souhlasnou reakci trenérského týmu.

„Musíme se od toho nějakým způsobem oprostit. Začátky asi budou těžké, ale když si na to zvykneme, už to nebude takový problém," dodal Jandač.

„Vypořádat se s tím bude asi těžší pro trenéry než pro nás hráče. Když bude potřeba si v kabině něco říct, stejně si to řekneme. Viděl jsem podobné dokumenty u týmů NHL, třeba při Winter Classic. Je to hezké zpestření pro diváky, kteří se tak můžou dostat do kabiny a vidět, že to není jen o zápasech a trénincích," míní sparťanský kapitán Michal Řepík.