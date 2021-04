Série nekončí! Dobře se vyspat, najíst a příště začít jinak, velí Pavelka

Po necelých patnácti minutách jste doháněli tříbrankový deficit. Rychlý nástup rozhodl?

My neměli úplně špatnej start, ale bohužel jsme dostali rychlý góly a bylo to 0:3. Trenér mi pak řekl, ať se připravím, že jdu do brány. Dochytal jsem třetinu, to bylo docela dobrý. Ve druhé části jsme zase byli na puku v útočném pásmu, ale z protiútoku vždycky Třinec udeřil, a pak už odskočil. Ve třetí třetině musím pochválit kluky, oslabení jsme odehráli dobře a od toho bychom se měli odrazit do pondělního zápasu.

Za první dvě třetiny padlo hned osm gólů. Bude jich podle vás padat hodně i v dalších utkáních?

Těžký říct, jak budou probíhat. Dneska to byla celkem přestřelka, zítra ale zápas může skončit třeba 0:1.

Zleva Marian Adámek z Třince a Adam Dlouhý z Liberce.

Jaroslav Ožana, ČTK

Šest týdnů jste nestál v bráně, jak těžké bylo naskočit do finále?

Doba je dlouhá, ale tak to někdy je. Druhej gólman taky musí být připravenej, takže když se nějaká taková situace stane, od toho tam jsem, abych šel do branky a podržel kluky. Na každej zápas se připravuju, jako bych ho měl chytat. Chystám se od rozcvičky a přes ranní rozbruslení, jako kdybych se měl dostat do brány.

Do ochozů mohlo dorazit povolených 300 fanoušků, byla jejich přítomnost znát?

Ano. Když zatleskali, byli slyšet. Trochu rozdíl tam byl. Je dobře, že pomalu lidi zase začnou chodit na zápasy. Když hrajete finále, byla by paráda, kdyby byly vyprodané haly, jak v Třinci, tak u nás. Ale situace je taková, jaká je. Jsme rádi za to, že aspoň 300 diváků může na tribuny přijít a podpořit svůj tým.

Pohled do hlediště před začátkem prvního finále extraligy mezi Třincem a Libercem.

Jaroslav Ožana, ČTK

Co bude potřeba zlepšit do druhého duelu?

Musíme se dobře vyspat, najíst a začít zítřejší zápas úplně jinak. Třinec jsme si nechali odskočit a pak už to bylo těžký. Ještě jsme dali gól na 1:3, ale vzápětí obdrželi na 1:4... Z naší strany byla nejlepší třetí třetina, v níž bylo hodně oslabení a tím jsme se mohli nakopnout a připravit na pondělní zápas. Série nekončí, věřím, že bude dlouhá a kvalitní, a že ji zvládneme.