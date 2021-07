Polský hokejový útočník Zygmunt podepsal novou smlouvu v Litvínově

Zygmunt přišel do Litvínova v roce 2019 a v první sezoně odehrál v nejvyšší soutěži 20 zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal tři asistence. Hrál i v první lize v Kadani a Litoměřicích. V minulém extraligovém ročníku byl již stabilní součástí sestavy Vervy a v 52 duelech základní části nasbíral deset bodů za šest branek a čtyři asistence. Ve třech utkáních play off se neprosadil.

"Pawel si svými výkony řekl o novou smlouvu. Je to mladý hráč a my jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračování. Věříme, že bude dále rozvíjet svůj potenciál," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek. Tréninkové nasazení Zygmunta ocenil i trenér Vladimír Országh. "Uplynulá sezona pro něj byla průlomová, protože dostal více prostoru na ledě. První polovinu ročníku měl velmi dobrou. Má na čem stavět a pro nás je to mladý hráč, se kterým počítáme směrem do budoucnosti našeho klubu," řekl slovenský kouč.