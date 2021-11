Nejhlubší krize za čtyři roky! Spartu chce každý vidět na kolenou, říká Ton. Má Jandač důvěru?

Ve Spartě jako hráč odkroutil jedenáct sezon, je jejím historicky nejlepším střelcem. Dnes osmačtyřicetiletý Petr Ton zažil s klubem s eskem na prsou dva tituly, ale i doby, kdy se mužstvu trápilo.

„A moc dobře vím, že unáhlené kroky ve Spartě k lepšímu nikdy nevedly. Vím, že můj názor bude u veřejnosti nepopulární. Fanoušci chtějí vidět činy a ideálně hned. Já je ale prosím o trpělivost a důvěru. Spousta let ve Spartě mě naučila, že z každé krize se můžete poučit a vrátit se ještě silnější. Týmu věříme a jsem si jistý, že se jedná o krátkodobý, i když bolestivý výpadek," hodnotí aktuální trápení pražského klubu v rozhovoru pro jeho oficiální stránky.

Petr Ton

Podle Tona dělají hráči chyby z přemíry snahy. „Mají zablokovanou hlavu. Chtějí vyhrávat víc než my všichni dohromady. Bohužel ale situace řeší jinak, než by měli, jinak, než kdyby byli v herní pohodě," zamýšlí se nad příčinami dlouhé šňůry proher.

„Tenhle tým má svou sílu. Jsem o tom přesvědčený. I naše trpělivost má své hranice. Pokud nezačneme v nejbližších zápasech vyhrávat, nezbyde nic jiného než dělat řezy," uvědomuje si Ton, že ke změnám chtě nechtě bude muset dojít, pokud se Sparta brzy nevrátí na vítěznou vlnu.

Klub se poohlíží po hráčských posilách, podle Tona ale Sparta v tuto chvíli nevidí žádnou výhodnou hráčskou výměnu, kterou by se tým zásadně posílil a psychicky nakopl. „Posílení může přijít během reprezentační přestávky, pracujeme i na možných příchodech před koncem přestupního termínu. Nic nepodceňujeme. Chceme mít kádr před play off ještě silnější," doplňuje s tím, že zodpovědnost za současný stav bere na sebe.

„My jsme si tým sestavili, my tomuto týmu věříme. Byl bych špatný manažer, kdyby tomu tak nebylo. Procházíme krizí, kterou musíme co nejrychleji zažehnat. Pracujeme na tom usilovně ve dne v noci. Hráči si musí uvědomit, že hrají pod své možnosti. Musí se po utkání umět podívat fanouškům do očí a říct si, že pro úspěch udělali maximum. Zároveň víme, že pokud by zlepšení v nejbližší době nepřišlo, nikdo už ve Spartě nebude mít nic jistého," varuje Ton nejen hráče ale i trenéra Jandače.

„Trenéři jsou každopádně za situaci zodpovědní stejně jako my všichni ve Spartě. V tuto chvíli má ale hlavní trenér od sportovního úseku podporu," říká Ton a jako jednu z příčin současné krize vidí katastrofální hru v oslabení. Sparta v něm má úspěšnost jen lehce přes 72 procent. Žádný z extraligových klubů na tom není hůř.

Zleva Erik Thorell ze Sparty a Patrik Poulíček z Pardubic.

Vít Šimánek, ČTK

„A hlavně je problém v tom, že jsme zcela zbytečně ztratili čtyři zápasy," připomíná začátek černé série, kdy Sparta ještě chvíli před koncem vedla nad Kladnem, Plzní, Pardubicemi a Olomoucí, přesto všechny tyto duely prohrála. „Nikdo z hráčů a trenérů nechce takovou situaci zažít jednou, natož dvakrát, třikrát, čtyřikrát za sebou. Psychika ale dokáže divy. Opakuji ale, že týmu věřím," ubezpečuje Ton.

„Každý nás chce vidět na kolenou. Nesmíme se ale pod větší tlak dostávat ještě sami. Musíme tohle období ustát, vzít si z něj to důležité a vrátit se silnější," nabádá Ton.

Podle něj si Sparta prochází výsledkovou, nikoliv herní krizí. „Prohráváme utkání v pár minutách. Pokud hráči dokáží půl zápasu diktovat tempo v Třinci, proti dvojnásobnému mistrovi, který je herně v pohodě po dlouhé sérii výher, každý musí uznat, že náš tým má sílu," uvedl.

„Když odstraníme výpadky v krátkém časovém úseku, jsem si jistý, že budeme opět úspěšní. Budu se opakovat, ale věřím tomu, že tento tým má velkou sílu. Nikdy ale nesmíme polevit. Potřebujeme klidně upachtěnou výhru. Zase si čuchnout k vítězství," věří Ton, že obrat přijde už v úterý na ledě Mladé Boleslavi.

Spartu rovněž trápí rozsáhlá marodka, mimo hru jsou aktuálně brankář Salák, obránci Němeček s Poláškem a útočníci Sobotka, Buchtele, Forman a David Vitouch. Ton ale odmítá, že by za současnými výsledky byl náročný program zapříčiněný účastí v Lize mistrů a v prosinci na Spenglerově poháru.

„Nemyslím si to. Většinu zranění našim hráčům způsobil soupeř. Většinu prohraných zápasů jsme hráli lépe než soupeř. Vůbec jsme nepůsobili unaveně, ani takové signály z naší kabiny nemám," říká rezolutně.

Cílem pro základní část i nadále zůstává skončit v první čtyřce, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Na čtvrtou Plzeň teď Pražané ztrácejí šest bodů. „Ano, procházíme herním útlumem, hráči jsou pod těžkou dekou. Je ale prvního listopadu. Další týmy může potkat to samé. Pro nás je to nesmírně důrazné varování. Liga se ale v listopadu nevyhrává," ví Ton.