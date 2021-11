Chystá se návrat! Sparta posiluje na brankářském postu

Po minulé sezoně ukončil tříleté angažmá v pražské Spartě a šel si poprvé vyzkoušet Kontinentální hokejovou ligu. V lotyšském Dinamu Riga ale brankář Matěj Machovský dlouho nevydržel a na konci týdne se s klubem vzájemně domluvili na předčasném ukončení ročního kontraktu. Podle informací Sport.cz je vše připraveno, že se osmadvacetiletý odchovanec Opavy vrátí do Sparty.

Matěj Machovský by měl znovu obléct dres Sparty.

Machovský za Rigu odchytal; i vinou zranění; jen šest zápasů a statisticky se mu nedařilo. Připsal si dvě výhry, měl průměr 4,87 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků činila jen 83 procenta.

I proto si nedokázal vybudovat post brankářské jedničky v Rize, tou byl o rok starší Švéd Johan Mattson. A když se lotyšský klub v minulých dnech domluvil se zkušeným slovenským brankářem Júliem Hudáčkem, bylo jasné, že Machovského dny jsou sečteny.

Dlouho by ale bez angažmá neměl zůstat. Se Spartou už má být na všem domluvený a zbývá jen podepsat smlouvu. V pražském klubu by tak měl vytvořit tandem s Alexandrem Salákem, stejně jako tomu bylo v uplynulém ročníku, kdy Sparta vypadla v semifinále extraligového play off s Libercem.