Boleslav udolala Spartu a po více než měsíci má tři body

Do první šance zápasu vyslal hostující Hlinka Vránu, ale o hodně nebezpečnější byla až Říčkova dorážka do odkryté branky, kterou pokryl domácí obránce Říha. O chvíli později se ocitl mezi kruhy volný Forman, ale jeho střela minula branku. Sparta byla i nadále lepším celkem a americký brankář Boleslavi Maxwell se měl co ohánět, zatímco z tribun boleslavského stadionu zněl pískot.

Domácí Bruslaři se pořádně do hry dostali až v úvodní přesilovce zápasu, která skončila gólem. Za zády Laca skončila tečovaná střela Emingra, který v Mladé Boleslavi hostuje právě ze Sparty. Pro pětadvacetiletého obránce to navíc byla vůbec první extraligová trefa v sezoně.

Boleslav využila i druhou přesilovku v zápase. Holík si vybruslil od mantinelu a o Piskáčkovu brusli zvýšil na 2:0. Domácích najednou byl plný led a Laco v hostující brance měl hodně práce, aby rozdíl ve skóre udržel pouze dvougólový.

Na druhé straně měl na hokejce snížení Vrána, ale Maxwell mu skvělým přesunem v brankovišti šanci zmařil. Při hře čtyři na čtyři pak v polovině zápasu objel branku Jarůšek, ale puk skončil smolně pro něj pouze na brankové čáře.

Dobrou pozici mezi kruhy měl následně i Rousek, ale trefil Maxwellovu vyrážečku. Hosté se přeci jenom snížení ve druhé třetině dočkali. Minutu před jejím koncem překvapil nahozením zpoza branky gólmana Maxwella Ďaloga, jenž dostal puk za čáru odrazem o brankářovu hokejku. Slovenský bek skóroval poprvé ve svém třetím zápase po nedávném návratu do Sparty.

Hned v úvodu třetí třetiny mohl dát svůj premiérový gól v české extralize Američan Samuels, ale v samostatném úniku na Laca jej hostující brankář vychytal. Třináct minut před koncem předvedl další skvělý zákrok Maxwell - Hlinka po dorážce už zvedal ruce nad hlavu. Sparta to v posledních dvou minutách zkusila bez brankáře, ale výsledkem byl pouze inkasovaný gól do prázdné branky z hole Pavla Musila.