Byly v tom emoce, ale tohle se nedělá, omlouval se hrdina Pirátů sparťanským fanouškům

Vnímal jste před trestným střílením bučení domácích příznivců?

Snažili se mě rozhodit, říkal jsem si ale, že na to nesmím myslet.

Následně jste pak směrem ke sparťanským fanouškům roztáhl ruce. Vypadalo to, že si svůj gól o to víc užíváte...

Užil jsem si ho a vrátil jsem jim to. Ale tohle se nedělá, chtěl bych se sparťanským fanouškům omluvit. Byly to emoce.

Byla výhoda, že ve sparťanské brance stál Laco, ještě před dvěma týdny opora Pirátů?

Určitou roli to hrálo, snažil jsem se na to ale nemyslet. Soustředil jsem se hlavně na to, abych trestné střílení provedl co nejlépe. Dopředu jsem věděl, co udělám, ještě jsem se ale u střídačky radil s trenérem. Říkal mi, abych zakončoval hned po kličce a nepřetahoval to s pukem až na zadní tyč, jak se to někdy snažím dělat.

Jakou úspěšnost v nájezdech jste měl v Chomutově proti Lacovi na trénincích?

Bylo to tak padesát na padesát, párkrát jsem mu gól dal, párkrát se to zase nepovedlo.

Měl jste o to větší motivaci ho nyní překonat?

To bych ani neřekl. Prostě se přihodilo, že Jánko stál na druhé straně, my jsme to ale brali jako každý jiný zápas.

Očima Jána Laca: "Roman Chlouba proti mně na trénincích v Chomutově vždycky něco zkoušel, takže jsem nevěděl, s čím přijde nyní. Mrzí mě to, byl to rozhodující moment zápasu. Měl jsem velkou motivaci, já i celý tým jsme moc chtěli vyhrát. Ale neměl jsem v hlavě, že hraju proti svému bývalému týmu, chomutovskou kapitolu už jsem uzavřel. Co bylo, bylo."

Na Spartě jste podali velice obětavý a bojovný výkon. Nepřekvapilo vás, že domácí se do moc vyložených šancí nedostali?

Když jsme měli dlouhou šňůru proher v řadě, proběhl dlouhý mítink, na kterém jsme si řekli, že takhle už to dál nejde. Útočníci soupeře si totiž v našem obranném pásmu dělali, co chtěli. Museli jsme začít hrát obětavěji a dozadu na nulu, protože nějaký gól většinou dáme. Tři body ze Sparty jsou hodně důležité, díky nim jsme ji o bod předskočili. Musíme ale makat dál, abychom play off udělali, protože tabulka je dost vyrovnaná.

Před Vánocemi jste v probíhající sezóně vstřelil jen dva góly, od té doby už tři. Nachází ve vás Chomutov nového střelce?

Takhle bych to neřekl (směje se). Jsme rádi, že máme druhé vítězství v řadě, to na Spartě je obzvlášť cenné.