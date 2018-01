Srazila nás zbytečná vyloučení, zlobil se Šlégr po neúspěšné premiéře

Ani nejnovější změna ale zatím nepřinesla kýžený efekt. Severočeši prohráli popáté za sebou, tentokrát hladce 1:4, a zároveň si připsali i šestý domácí nezdar v řadě.

„Narazili jsme na jednoho z nejtěžších soupeřů, jaký nás mohl na startu nynější trenérské mise potkat. Všichni si uvědomujeme vážnost předposledního místa v tabulce. Nemůžeme spoléhat, že nám někdo pomůže k obratu. Musíme se především dívat sami na sebe," konstatoval Šlégr po bitvě s týmem, který v Litvínově s přehledem vybojoval sedmou výhru v řadě.

"Navždy mistrem" - tímhle choreem se fanklub rozloučil s trenérem Radimem Rulíkem! pic.twitter.com/9Jd3BVV8WG — HC VERVA Litvínov (@hcverva) 12. ledna 2018

Domácí už v první třetině dvakrát inkasovali, což určilo ráz zápasu. Hosté tak bez větších potíží hájili solidní náskok. Pak jej ještě navýšil nejlepší hráč utkání Martin Nečas, který už předtím asistoval u prvních dvou gólů svého týmu. Havlíčkova premiérová trefa v sezóně na 1:3 byla pro Litvínov gólem s pořadovým číslem 9000 v nejvyšší soutěži!

„Nezačali jsme špatně, pak nás srazila vyloučení. Hrát ve třech proti Brnu není ideální. Rozhodla naše nedisciplinovanost, jelikož kvalita byla na straně soupeře," uznal Šlégr. „Přitom jsme šli do zápasu s tím, že nesmíme faulovat. Přesto tak učiníme. Hráči jsou bohužel sami proti sobě. Je to obrovská škoda. Byly tam nešikovné zákroky, seknutí do hokejky. Nevím, jestli je to přemotivovaností, ale to se nesmí stávat. Věřím, že zápas otevřel hráčům oči," přemítal šéf realizačního týmu.