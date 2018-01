Konec lapálií v KHL. Spartě se vrací útočník ze Slovenska

Spartě se nedaří podle představ, proto musí přijít změny. Poslední novinkou je nová akvizice na postu útočníka. Ze Slovanu Bratislava přichází Jan Buchtele. Ve středu by se měl připojit k týmu. „Jedná se už o pátou výraznou posilu našeho týmu v průběhu aktuálního ročníku. Honza se vrací do prostředí, jenž dobře zná, a je součástí obměny kádru, kterou jsme odstartovali před touto sezónou. Proto jsme rádi, že se Spartou podepsal víceletý kontrakt,“ řekl pro klubové stránky sportovní manažer Michal Broš.

Spartě nyní patří devátá příčka v extralize. V úterý porazila po prodloužení Hradec Králové 2:1 a ukončila sérii tří porážek v řadě. Pražský klub má do konce základní části dvanáct utkání a bude muset přidat, jinak může přijít o předkolo play off, a to by byla pro tento klub hodně nelichotivá vizitka.

Sparťanské sportovní vedení nadále pracuje na posilování kádru a potvrzuje očekávanou posilu. Ze @hcslovanba se přesouvá zpět do Sparty útočník JAN #BUCHTELE, jenž se už ve středu zúčastní tréninku se svými novými spoluhráči. 🥅🏒@telh_cz pic.twitter.com/TPgi382BRU — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) 17. ledna 2018

„V aktuální situaci jsem viděl návrat do Sparty jako nejlepší řešení. Po dvou lapáliích v KHL už mi dobrodružství stačilo," přiznal Buchtele.

„V tuhle chvíli mám pocit, že je ideální být v prostředí, kde se mi dařilo a kde cítím, že mám dobré hokejové zázemí. Mým cílem je pomoci mužstvu umístit se v tabulce na co nejlepší výchozí pozici pro play off. A pak se může stát cokoliv," věří sedmadvacetiletý forvard.

Po příchodu gólmana Jána Laca, obránců Zbyňka Michálka a Marka Ďalogy a útočníka Richarda Jarůška je Buchtele pátou posilou Sparty v této sezóně. Přijde ještě někdo další? „Na posilování kádru pracujeme průběžně celou sezónu," dodal Broš.